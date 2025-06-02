Раскрыты ключевые предложения России Украине
РИА Новости раскрыло содержание российского меморандума по урегулированию на Украине
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. РИА Новости получило текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Сегодня делегация во главе с Владимиром Мединским передала украинской стороне этот документ в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.
Меморандум предполагает:
- предполагает установление предельной численности ВСУ;
- запрет на военную деятельность других государств на Украине;
- снятие ограничений для Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине;
- поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений;
- вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
- нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы;
- предполагает взаимный отказ от претензий, вызванных ущербом от боевых действий;
- подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием;
- запрет на передислокацию украинских войск;
- взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц;
- запрет героизации нацизма на Украине;
- снятие экономических санкций против России, а также отказ от введения новых;
- прекращение поставок оружия Киеву и иностранной военной помощи;
- остановка мобилизации и начало демобилизации на Украине как одно из условий прекращения огня;
- проведение выборов на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения;
- обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине, а также придание русскому языку статуса официального;
- решение вопросов по воссоединению семей и перемещенных лиц;
- международно-правовое признание новых регионов России и Крыма;
- одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН.
Последовательность выполнения российского меморандума предполагает 30-дневное прекращение огня с момента начала отвода ВСУ. В документе содержится два варианта прекращения огня в рамках урегулирования:
- вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ России;
- вариант 2: прекращения огня предполагает "пакетный" характер, в котором содержится ряд условий.