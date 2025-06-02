https://1prime.ru/20250602/memorandum-858141371.html

Раскрыты ключевые предложения России Украине

Раскрыты ключевые предложения России Украине - 02.06.2025, ПРАЙМ

Раскрыты ключевые предложения России Украине

РИА Новости получило текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Сегодня делегация во главе с Владимиром Мединским передала украинской | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T19:40+0300

2025-06-02T19:40+0300

2025-06-02T20:27+0300

политика

россия

урегулирование

конфликт на украине

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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. РИА Новости получило текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Сегодня делегация во главе с Владимиром Мединским передала украинской стороне этот документ в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.Меморандум предполагает:Последовательность выполнения российского меморандума предполагает 30-дневное прекращение огня с момента начала отвода ВСУ. В документе содержится два варианта прекращения огня в рамках урегулирования:

https://1prime.ru/20250602/memorandum-858136865.html

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россия, урегулирование, конфликт на украине