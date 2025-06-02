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Раскрыты ключевые предложения России Украине - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Раскрыты ключевые предложения России Украине
Раскрыты ключевые предложения России Украине - 02.06.2025, ПРАЙМ
Раскрыты ключевые предложения России Украине
РИА Новости получило текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Сегодня делегация во главе с Владимиром Мединским передала украинской | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T19:40+0300
2025-06-02T20:27+0300
политика
россия
урегулирование
конфликт на украине
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. РИА Новости получило текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Сегодня делегация во главе с Владимиром Мединским передала украинской стороне этот документ в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.Меморандум предполагает:Последовательность выполнения российского меморандума предполагает 30-дневное прекращение огня с момента начала отвода ВСУ. В документе содержится два варианта прекращения огня в рамках урегулирования:
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россия, урегулирование, конфликт на украине
Политика, РОССИЯ, урегулирование, Конфликт на Украине
19:40 02.06.2025 (обновлено: 20:27 02.06.2025)
 
Раскрыты ключевые предложения России Украине

РИА Новости раскрыло содержание российского меморандума по урегулированию на Украине

© РИА НовостиФлаги перед трехсторонней встречей России, Украины иТурции
Флаги перед трехсторонней встречей России, Украины иТурции - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. РИА Новости получило текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Сегодня делегация во главе с Владимиром Мединским передала украинской стороне этот документ в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.
Меморандум предполагает:
  • предполагает установление предельной численности ВСУ;
  • запрет на военную деятельность других государств на Украине;
  • снятие ограничений для Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине;
  • поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений;
  • вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
  • нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы;
  • предполагает взаимный отказ от претензий, вызванных ущербом от боевых действий;
  • подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием;
  • запрет на передислокацию украинских войск;
  • взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц;
  • запрет героизации нацизма на Украине;
  • снятие экономических санкций против России, а также отказ от введения новых;
  • прекращение поставок оружия Киеву и иностранной военной помощи;
  • остановка мобилизации и начало демобилизации на Украине как одно из условий прекращения огня;
  • проведение выборов на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения;
  • обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине, а также придание русскому языку статуса официального;
  • решение вопросов по воссоединению семей и перемещенных лиц;
  • международно-правовое признание новых регионов России и Крыма;
  • одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН.
Последовательность выполнения российского меморандума предполагает 30-дневное прекращение огня с момента начала отвода ВСУ. В документе содержится два варианта прекращения огня в рамках урегулирования:
  • вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ России;
  • вариант 2: прекращения огня предполагает "пакетный" характер, в котором содержится ряд условий.
Киев, Украина
НАТО и репарации. FT опубликовала полную версию меморандума Украины
17:39
 
ПолитикаРОССИЯурегулированиеКонфликт на Украине
 
 
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