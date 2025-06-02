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Новым мэром Хельсинки избрали политика российского происхождения - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Новым мэром Хельсинки избрали политика российского происхождения
Новым мэром Хельсинки избрали политика российского происхождения - 02.06.2025, ПРАЙМ
Новым мэром Хельсинки избрали политика российского происхождения
Новым мэром Хельсинки избран Даниэль Сазонов, сообщает в понедельник мэрия по итогам заседания городского совета. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T19:58+0300
2025-06-02T19:58+0300
политика
хельсинки
мэр
россия
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Новым мэром Хельсинки избран Даниэль Сазонов, сообщает в понедельник мэрия по итогам заседания городского совета. Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году и имеет российское происхождение: его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах. "Городской совет на своем первом заседании избрал Даниэля Сазонова новым мэром Хельсинки", - говорится в сообщении. Как уточняет мэрия, срок полномочий мэра длится четыре года. Ранее Сазонов занимал должность заместителя мэра по социальным вопросам и здравоохранению. Сазонов является депутатом от партии "Национальная коалиция", которая одержала победу на муниципальных выборах в Хельсинки в апреле.
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хельсинки, мэр, россия
Политика, Хельсинки, мэр, РОССИЯ
19:58 02.06.2025
 
Новым мэром Хельсинки избрали политика российского происхождения

Новым мэром Хельсинки избран политик российского происхождения Сазонов

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Новым мэром Хельсинки избран Даниэль Сазонов, сообщает в понедельник мэрия по итогам заседания городского совета.
Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году и имеет российское происхождение: его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах.
"Городской совет на своем первом заседании избрал Даниэля Сазонова новым мэром Хельсинки", - говорится в сообщении.
Как уточняет мэрия, срок полномочий мэра длится четыре года. Ранее Сазонов занимал должность заместителя мэра по социальным вопросам и здравоохранению.
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Сазонов является депутатом от партии "Национальная коалиция", которая одержала победу на муниципальных выборах в Хельсинки в апреле.
 
ПолитикаХельсинкимэрРОССИЯ
 
 
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