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Минфин оценил доходы бюджета от размещения средств ФНБ

Минфин оценил доходы бюджета от размещения средств ФНБ - 02.06.2025, ПРАЙМ

Минфин оценил доходы бюджета от размещения средств ФНБ

Доходы федерального бюджета РФ от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в 2024 году составили 484,7... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T13:32+0300

2025-06-02T13:32+0300

2025-06-02T13:32+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета РФ от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в 2024 году составили 484,7 миллиарда рублей, включая дивиденды по акциям Сбербанка в сумме 376,1 миллиарда рублей, сообщил Минфин. "Поступившие в федеральный бюджет в 2024 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 484 704,08 млн рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России - 11 028,34 млн рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы - 473 675,74 млн рублей, в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Сбербанк" в сумме 376 072,68 млн рублей)", - говорится в материалах на сайте министерства. Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, сложилась в прошлом году в 0,21% годовых, а с момента создания фонда - 0,99% годовых. В рублевом выражении эти доходности составили 0,37% годовых и 12,64% годовых соответственно. Доходность размещения средств ФНБ на счете в китайских юанях в Банке России (в валюте счета) сложилась в 2024 году в 0,35% годовых, отмечает Минфин. "По счету в золоте в обезличенной форме в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" проценты на остаток средств на счете не начисляются и не выплачиваются, доход формируется по итогам операций по покупке/продаже золота в обезличенной форме по учетным ценам на аффинированное золото, устанавливаемым Банком России", - напоминается в материалах. Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в рублях была на уровне 5,63% годовых, от размещения в облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, на уровне 2,73% годовых, в облигации российского эмитента, номинированные в долларах США, - 4,30% годовых, а в облигации российского эмитента, номинированные в юанях, - 5% годовых. Доходность от размещения средств на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ, составила 10,47% годовых, отмечает Минфин.

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финансы, россия, минфин, фнб, банк россии