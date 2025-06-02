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В Минприроды рассказали о строительстве экопарков для переработки отходов - 02.06.2025, ПРАЙМ
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В Минприроды рассказали о строительстве экопарков для переработки отходов
В Минприроды рассказали о строительстве экопарков для переработки отходов - 02.06.2025, ПРАЙМ
В Минприроды рассказали о строительстве экопарков для переработки отходов
Строительство шести из восьми запланированных экопромышленных парков для переработки отходов будет завершено в России до конца 2025 года, сообщил РИА Новости... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T03:52+0300
2025-06-02T03:52+0300
бизнес
экономика
россия
москва
рф
минприроды
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Строительство шести из восьми запланированных экопромышленных парков для переработки отходов будет завершено в России до конца 2025 года, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев. Восемь экопромышленных парков планировалось построить во всех федеральных округах России до конца 2024 года по нацпроекту "Экология". Позже стало известно, что сроки завершения объектов перенесены. "У нас сейчас достаточно хороший темп. Готовность в среднем около 70-80% по шести объектам", - сказал Буцаев. Он уточнил, что строительство шести из восьми запланированных экопромпарков будет завершено до конца 2025 года. Буцаев отметил, что объекты уже пользуются высокой популярностью – у некоторых из них заявки от компаний кратно превышают мощности по переработке.  В каждом из таких парков будут созданы объекты по производству продукции из вторсырья, полученного в результате отбора бытовых отходов. Экопромпарки должны появиться в 2025 году в Ленинградской, Московской, Челябинской, Нижегородской, Новосибирской областях и Ставропольском крае. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% количества отходов, которые направляются на полигоны.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Минприроды
03:52 02.06.2025
 
В Минприроды рассказали о строительстве экопарков для переработки отходов

Строительство шести экопромпарков для переработки отходов завершится до конца 2025 года

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Строительство шести из восьми запланированных экопромышленных парков для переработки отходов будет завершено в России до конца 2025 года, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
Восемь экопромышленных парков планировалось построить во всех федеральных округах России до конца 2024 года по нацпроекту "Экология". Позже стало известно, что сроки завершения объектов перенесены.
"У нас сейчас достаточно хороший темп. Готовность в среднем около 70-80% по шести объектам", - сказал Буцаев.
Он уточнил, что строительство шести из восьми запланированных экопромпарков будет завершено до конца 2025 года.
Буцаев отметил, что объекты уже пользуются высокой популярностью – у некоторых из них заявки от компаний кратно превышают мощности по переработке. 
В каждом из таких парков будут созданы объекты по производству продукции из вторсырья, полученного в результате отбора бытовых отходов. Экопромпарки должны появиться в 2025 году в Ленинградской, Московской, Челябинской, Нижегородской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% количества отходов, которые направляются на полигоны.
 
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