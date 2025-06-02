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В ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 02.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250602/mmk-858129733.html
В ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
В ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 02.06.2025, ПРАЙМ
В ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T14:35+0300
2025-06-02T14:35+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. "Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам работы ПАО "ММК" за отчетный 2024 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО "ММК" по результатам отчетного 2024 года, рекомендованное Советом директоров ПАО "ММК", с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2024 года в сумме 27,87 млрд рублей (2,494 рубля с учетом налога на одну акцию)", - говорится в сообщении. По результатам 2023 года общий объем выплат ММК составил 30,75 миллиарда рублей (2,75 рубля на акцию). Согласно дивидендной политике ММК, выплата дивидендов может составлять от 50% до 100% свободного денежного потока в зависимости от соотношения чистого долга к EBITDA. По итогам прошлого года свободный денежный поток увеличился на 15,3%, до 35,46 миллиарда рублей вследствие нормализации оборотного капитала и увеличения процентов, полученных по размещенным депозитам, следует из материалов компании. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
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ммк, дивиденды
Экономика, ММК, дивиденды
14:35 02.06.2025
 
В ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

ММК в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО в 9,6 раза
ММК в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО в 9,6 раза
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания.
"Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам работы ПАО "ММК" за отчетный 2024 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО "ММК" по результатам отчетного 2024 года, рекомендованное Советом директоров ПАО "ММК", с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2024 года в сумме 27,87 млрд рублей (2,494 рубля с учетом налога на одну акцию)", - говорится в сообщении.
По результатам 2023 года общий объем выплат ММК составил 30,75 миллиарда рублей (2,75 рубля на акцию).
Согласно дивидендной политике ММК, выплата дивидендов может составлять от 50% до 100% свободного денежного потока в зависимости от соотношения чистого долга к EBITDA. По итогам прошлого года свободный денежный поток увеличился на 15,3%, до 35,46 миллиарда рублей вследствие нормализации оборотного капитала и увеличения процентов, полученных по размещенным депозитам, следует из материалов компании.
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ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
 
ЭкономикаММКдивиденды
 
 
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