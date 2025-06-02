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В Петербурге ликвидировали узел связи телефонных мошенников - 02.06.2025, ПРАЙМ
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В Петербурге ликвидировали узел связи телефонных мошенников
В Петербурге ликвидировали узел связи телефонных мошенников - 02.06.2025, ПРАЙМ
В Петербурге ликвидировали узел связи телефонных мошенников
Полицейские в Петербурге ликвидировали узел связи зарубежных телефонных мошенников, обманувших россиян на 15 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T11:45+0300
2025-06-02T11:45+0300
мошенничество
технологии
россия
санкт-петербург
мвд
мошенники
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Полицейские в Петербурге ликвидировали узел связи зарубежных телефонных мошенников, обманувших россиян на 15 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Узел связи зарубежных телефонных мошенников ликвидировали мои коллеги из киберполиции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что фигуранты нашли работу на одном из популярных онлайн-сервисов объявлений. Они откликнулись на вакансию и получили указание от анонимного куратора поехать в город на Неве для обеспечения технической поддержки оборудования кол-центра за 150 тысяч рублей в месяц. Мужчины согласились и приехали в Санкт-Петербург, где через сервис доставки получили необходимую технику и арендовали квартиру для её установки. Через оборудованный узел связи совершался массовый обзвон россиян из заграницы, перенаправлялся трафик и подменялись зарубежные абонентские номера. "Тем самым злоумышленники содействовали обману десятков россиян из различных регионов страны и хищению их денежных средств. Общая сумма ущерба составляет свыше 15 млн рублей", - уточнила Волк. По её словам, полицейские задержали подозреваемых и провели обыск в арендуемом ими жилом помещении, откуда изъяли сим-боксы, ноутбуки, телефоны, банковские карты, а также около полутора тысяч сим-карт. Назначено проведение экспертиз и исследований. По версии следствия, от действий задержанных пострадал петербуржец, лишившийся 700 тысяч рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Один из фигурантов заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает розыск возможных соучастников мошенников, заключили в ведомстве.
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технологии, россия, санкт-петербург, мвд, мошенники
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД, МОШЕННИКИ
11:45 02.06.2025
 
В Петербурге ликвидировали узел связи телефонных мошенников

МВД ликвидировало узел связи зарубежных мошенников, обманувших россиян на 15 млн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Полицейские в Петербурге ликвидировали узел связи зарубежных телефонных мошенников, обманувших россиян на 15 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Узел связи зарубежных телефонных мошенников ликвидировали мои коллеги из киберполиции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - написала Волк в Telegram-канале.
Следствие предварительно установило, что фигуранты нашли работу на одном из популярных онлайн-сервисов объявлений. Они откликнулись на вакансию и получили указание от анонимного куратора поехать в город на Неве для обеспечения технической поддержки оборудования кол-центра за 150 тысяч рублей в месяц. Мужчины согласились и приехали в Санкт-Петербург, где через сервис доставки получили необходимую технику и арендовали квартиру для её установки. Через оборудованный узел связи совершался массовый обзвон россиян из заграницы, перенаправлялся трафик и подменялись зарубежные абонентские номера.
"Тем самым злоумышленники содействовали обману десятков россиян из различных регионов страны и хищению их денежных средств. Общая сумма ущерба составляет свыше 15 млн рублей", - уточнила Волк.
По её словам, полицейские задержали подозреваемых и провели обыск в арендуемом ими жилом помещении, откуда изъяли сим-боксы, ноутбуки, телефоны, банковские карты, а также около полутора тысяч сим-карт. Назначено проведение экспертиз и исследований.
По версии следствия, от действий задержанных пострадал петербуржец, лишившийся 700 тысяч рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Один из фигурантов заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полиция продолжает розыск возможных соучастников мошенников, заключили в ведомстве.
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