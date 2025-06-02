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"Выбивать из-под контроля": СМИ раскрыли план НАТО по российским аэродромам - 02.06.2025, ПРАЙМ
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"Выбивать из-под контроля": СМИ раскрыли план НАТО по российским аэродромам
"Выбивать из-под контроля": СМИ раскрыли план НАТО по российским аэродромам - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Выбивать из-под контроля": СМИ раскрыли план НАТО по российским аэродромам
Журналисты Business Insider, побывавшие на военных учениях НАТО в Финляндии, сообщили о том, что альянс отрабатывает сценарии захвата российских аэродромов в... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T09:16+0300
2025-06-02T09:16+0300
политика
запад
финляндия
нато
россия
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Журналисты Business Insider, побывавшие на военных учениях НАТО в Финляндии, сообщили о том, что альянс отрабатывает сценарии захвата российских аэродромов в случае возможного конфликта."Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать ее из-под контроля противника", — говорится в материале издания.Отмечается, что военнослужащие альянса в ходе учений отрабатывали захват взлетно-посадочных полос. По мнению экспертов, контроль над такими объектами критически важен для оперативной переброски войск, особенно в ситуации, когда обороняющаяся сторона еще не задействовала в полном объеме свою систему противовоздушной обороны.Учения Lively Sabre 25 стартовали во второй половине мая в Финляндии и проходят в том числе вблизи границы с Россией. В них задействовано около 3,5 тысячи солдат.В последнее время в западной прессе все чаще звучат допущения о возможной прямой конфронтации между НАТО и Россией. В Москве, в свою очередь, фиксируют беспрецедентную активность альянса у своих западных рубежей. НАТО продолжает расширять свои инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживать российскую агрессию".Россия также неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но лишь при условии равноправного взаимодействия и отказа от курса на милитаризацию Европы.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не планирует нападать на страны Североатлантического блока, поскольку в этом нет никакой логики. По его словам, западные политики сознательно нагнетают образ "российской угрозы", чтобы отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем. Как отметил Путин, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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запад, финляндия, нато, россия
Политика, ЗАПАД, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, РОССИЯ
09:16 02.06.2025
 
"Выбивать из-под контроля": СМИ раскрыли план НАТО по российским аэродромам

BI: НАТО в случае возможного конфликта с Россией планирует захват российских аэродромов

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Журналисты Business Insider, побывавшие на военных учениях НАТО в Финляндии, сообщили о том, что альянс отрабатывает сценарии захвата российских аэродромов в случае возможного конфликта.
"Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать ее из-под контроля противника", — говорится в материале издания.
Отмечается, что военнослужащие альянса в ходе учений отрабатывали захват взлетно-посадочных полос. По мнению экспертов, контроль над такими объектами критически важен для оперативной переброски войск, особенно в ситуации, когда обороняющаяся сторона еще не задействовала в полном объеме свою систему противовоздушной обороны.
Учения Lively Sabre 25 стартовали во второй половине мая в Финляндии и проходят в том числе вблизи границы с Россией. В них задействовано около 3,5 тысячи солдат.
В последнее время в западной прессе все чаще звучат допущения о возможной прямой конфронтации между НАТО и Россией. В Москве, в свою очередь, фиксируют беспрецедентную активность альянса у своих западных рубежей. НАТО продолжает расширять свои инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживать российскую агрессию".
Россия также неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но лишь при условии равноправного взаимодействия и отказа от курса на милитаризацию Европы.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не планирует нападать на страны Североатлантического блока, поскольку в этом нет никакой логики. По его словам, западные политики сознательно нагнетают образ "российской угрозы", чтобы отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем. Как отметил Путин, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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