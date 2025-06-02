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Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, сообщил Зеленский - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, сообщил Зеленский
Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, сообщил Зеленский - 02.06.2025, ПРАЙМ
Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, сообщил Зеленский
Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, сообщил Владимир Зеленский. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T23:13+0300
2025-06-02T23:13+0300
политика
украина
нато
саммит
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, сообщил Владимир Зеленский. Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 27 мая пожаловался, что украинскую делегацию нехарактерно холодно встретили на парламентской ассамблее (ПА) НАТО. Ранее генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите альянса в Гааге 24-25 июня, а также о том, планируется ли проводить заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне. "У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр иностранных дел Андрей Сибига будет вместе со своими коллегами разговаривать насчет инфраструктуры и какие могут быть результаты этого саммита в Гааге", - сказал Зеленский журналистам на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что заседание совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита альянса, хотя в ходе предыдущих саммитов встреча в таком формате проводилась. По информации издания, лидеры НАТО на следующий день после ужина в первый вечер саммита встретятся всего на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов на оборону. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО.
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украина, нато, саммит, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, НАТО, саммит, Владимир Зеленский
23:13 02.06.2025
 
Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, сообщил Зеленский

Зеленский: Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге в конце июня

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, сообщил Владимир Зеленский.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 27 мая пожаловался, что украинскую делегацию нехарактерно холодно встретили на парламентской ассамблее (ПА) НАТО. Ранее генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите альянса в Гааге 24-25 июня, а также о том, планируется ли проводить заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне.
"У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр иностранных дел Андрей Сибига будет вместе со своими коллегами разговаривать насчет инфраструктуры и какие могут быть результаты этого саммита в Гааге", - сказал Зеленский журналистам на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что заседание совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита альянса, хотя в ходе предыдущих саммитов встреча в таком формате проводилась. По информации издания, лидеры НАТО на следующий день после ужина в первый вечер саммита встретятся всего на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов на оборону.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
"Выбивать из-под контроля": СМИ раскрыли план НАТО по российским аэродромам
09:16
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО.
 
ПолитикаУКРАИНАНАТОсаммитВладимир Зеленский
 
 
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