https://1prime.ru/20250602/peregovory-858121785.html
Главы МИД и разведки Турции примут участие в переговорах России и Украины
Главы МИД и разведки Турции примут участие в переговорах России и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
Главы МИД и разведки Турции примут участие в переговорах России и Украины
Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T10:28+0300
2025-06-02T10:28+0300
2025-06-02T10:28+0300
политика
россия
украина
стамбул
переговоры
хакан фидан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858120712_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_bddb600a50eaab316aa406e07e9d2753.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "Начало встречи между делегациями Турции - России - Украины запланировано на 13.00 под председательством министра иностранных дел Хакана Фидана, он выступит со вступительным словом. На встрече также ожидается присутствие главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына",- сообщил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250602/fidan-858120389.html
украина
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858120712_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d269e09c6a32dbe231bdfe4029ff9a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, переговоры, хакан фидан
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры, Хакан Фидан
Главы МИД и разведки Турции примут участие в переговорах России и Украины
Главы МИД и разведки Турции примут участие в новом раунде переговоров России и Украины
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
"Начало встречи между делегациями Турции - России - Украины запланировано на 13.00 под председательством министра иностранных дел Хакана Фидана, он выступит со вступительным словом. На встрече также ожидается присутствие главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына",- сообщил собеседник агентства.
Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины