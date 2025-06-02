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Главы МИД и разведки Турции примут участие в переговорах России и Украины

Главы МИД и разведки Турции примут участие в переговорах России и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ

Главы МИД и разведки Турции примут участие в переговорах России и Украины

Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T10:28+0300

2025-06-02T10:28+0300

2025-06-02T10:28+0300

политика

россия

украина

стамбул

переговоры

хакан фидан

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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "Начало встречи между делегациями Турции - России - Украины запланировано на 13.00 под председательством министра иностранных дел Хакана Фидана, он выступит со вступительным словом. На встрече также ожидается присутствие главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына",- сообщил собеседник агентства.

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россия, украина, стамбул, переговоры, хакан фидан