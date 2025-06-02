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Представители Минобороны Турции прибыли к месту переговоров РФ и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Представители Минобороны Турции прибыли к месту переговоров РФ и Украины
Представители Минобороны Турции прибыли к месту переговоров РФ и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
Представители Минобороны Турции прибыли к месту переговоров РФ и Украины
Представители министерства обороны Турции прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T11:19+0300
2025-06-02T11:19+0300
политика
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мид
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Представители министерства обороны Турции прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, начало переговоров запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД. Автомобиль представительского класса прибыл во дворец около 11.00 мск в сопровождении полицейских на мотоциклах. Полиция у въезда во дворец пытается регулировать трафик и запрещает парковаться автомобилям на трехполосной дороге у дворца.
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турция, рф, украина, мид, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, РФ, УКРАИНА, МИД, переговоры
11:19 02.06.2025
 
Представители Минобороны Турции прибыли к месту переговоров РФ и Украины

Министры обороны Турции прибыли во дворец Чираган, где пройдут переговоры России и Украины

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
 Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Представители министерства обороны Турции прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, начало переговоров запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
Автомобиль представительского класса прибыл во дворец около 11.00 мск в сопровождении полицейских на мотоциклах.
Полиция у въезда во дворец пытается регулировать трафик и запрещает парковаться автомобилям на трехполосной дороге у дворца.
%Турецкий флаг - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
МИД Турции выступит с вступительным словом на переговорах России и Украины
10:42
 
ПолитикаТУРЦИЯРФУКРАИНАМИДпереговоры
 
 
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