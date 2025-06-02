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Российская делегация прибыла на место второго раунда переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла на место второго раунда переговоров с Украиной - 02.06.2025, ПРАЙМ
Российская делегация прибыла на место второго раунда переговоров с Украиной
Делегация России прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T12:45+0300
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Делегация России прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, украина, владимир мединский, стамбул, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Мединский, Стамбул, переговоры
Российская делегация прибыла на место второго раунда переговоров с Украиной
Делегация России прибыла на место проведения российско-украинских переговоров в Стамбуле
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Делегация России прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
У Мединского состоятся "некие контакты" в Стамбуле, сообщил источник