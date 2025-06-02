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Умеров встретился в Стамбуле с главой МИД Турции, пишут украинские СМИ - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Умеров встретился в Стамбуле с главой МИД Турции, пишут украинские СМИ
Умеров встретился в Стамбуле с главой МИД Турции, пишут украинские СМИ - 02.06.2025, ПРАЙМ
Умеров встретился в Стамбуле с главой МИД Турции, пишут украинские СМИ
Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом,... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T14:49+0300
2025-06-02T14:49+0300
политика
рустем умеров
хакан фидан
встреча
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает в понедельник украинский телеканал Новости.LIVE. В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан. "Глава украинской делегации в Стамбуле встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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рустем умеров, хакан фидан, встреча
Политика, Рустем Умеров, Хакан Фидан, встреча
14:49 02.06.2025
 
Умеров встретился в Стамбуле с главой МИД Турции, пишут украинские СМИ

Новости.LIVE: Умеров встретился в Стамбуле с главой МИД Турции Фиданом

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает в понедельник украинский телеканал Новости.LIVE.
В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Глава украинской делегации в Стамбуле встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Рустем Умеров
Умеров объяснил угрозы Мединскому со стороны "нациков"
28 мая, 22:29
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
 
ПолитикаРустем УмеровХакан Фиданвстреча
 
 
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