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В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между Россией и Украиной
В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между Россией и Украиной - 02.06.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между Россией и Украиной
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной начался в Стамбуле во дворце Чираган, сообщил корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T14:51+0300
2025-06-02T14:51+0300
2025-06-02T15:18+0300
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Второй раунд переговоров между Россией и Украиной начался в Стамбуле во дворце Чираган, сообщил корреспондент РИА Новости.Как заявил во вступительном слове министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, стороны обсудят свои позиции и перспективы прекращения огня."Рассчитываем, что переговоры пройдут продуктивно во имя достижения целей. Это наше главное ожидание", — сказал Фидан.По его славам, цель встречи — продвижение по гуманитарным вопросам, в частности, по обмену удерживаемыми лицами, а также обсуждение подготовки возможных контактов на уровне лидеров.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в постоянном контакте с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, продолжил Фидан. Также нацеленность американского лидера Дональда Трампа на урегулирование открывает "окно возможностей", добавил он.После выступления главы турецкого МИД встреча продолжилась за закрытыми дверями.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Во главе украинской делегации — министр обороны Рустем Умеров.Всего с российской стороны во встрече принимает участие 12 человек, с украинской — 14.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между Россией и Украиной
РИА Новости: в Стамбуле начался второй раунд переговоров между РФ и Украиной
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Второй раунд переговоров между Россией и Украиной начался в Стамбуле во дворце Чираган, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как заявил во вступительном слове министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, стороны обсудят свои позиции и перспективы прекращения огня.
"Рассчитываем, что переговоры пройдут продуктивно во имя достижения целей. Это наше главное ожидание", — сказал Фидан.
По его славам, цель встречи — продвижение по гуманитарным вопросам, в частности, по обмену удерживаемыми лицами, а также обсуждение подготовки возможных контактов на уровне лидеров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в постоянном контакте с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, продолжил Фидан. Также нацеленность американского лидера Дональда Трампа на урегулирование открывает "окно возможностей", добавил он.
После выступления главы турецкого МИД встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Во главе украинской делегации — министр обороны Рустем Умеров.
Всего с российской стороны во встрече принимает участие 12 человек, с украинской — 14.
Источник: у Мединского состоятся дополнительные встречи на полях переговоров в Стамбуле