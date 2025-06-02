Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250602/peregovory-858132361.html
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T16:00+0300
2025-06-02T16:04+0300
политика
россия
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858131086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d4e196451d178992361506fff436d00e.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа, передает корреспондент РИА Новости.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.Источник в российской делегации подтвердил РИА Новости, что переговоры завершились."Да", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.Кроме того, источник сообщил, что переговоры делегаций проходили на русском языке.В скором времени ожидается пресс-подход российской делегации в Стамбуле.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров,, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
https://1prime.ru/20250602/kontakty-858130501.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858131086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0babeb6cb82243e70ae357235b2be0fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
16:00 02.06.2025 (обновлено: 16:04 02.06.2025)
 
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины

В Стамбуле завершился второй раунд российско-украинских переговоров

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа, передает корреспондент РИА Новости.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
Источник в российской делегации подтвердил РИА Новости, что переговоры завершились.
"Да", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
Кроме того, источник сообщил, что переговоры делегаций проходили на русском языке.
В скором времени ожидается пресс-подход российской делегации в Стамбуле.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров,, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Фидан рассказал о контактах Эрдогана с Путиным и Зеленским
15:07
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала