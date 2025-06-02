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В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T16:00+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа, передает корреспондент РИА Новости.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.Источник в российской делегации подтвердил РИА Новости, что переговоры завершились."Да", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.Кроме того, источник сообщил, что переговоры делегаций проходили на русском языке.В скором времени ожидается пресс-подход российской делегации в Стамбуле.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров,, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
В Стамбуле завершился второй раунд российско-украинских переговоров
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа, передает корреспондент РИА Новости.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
Источник в российской делегации подтвердил РИА Новости, что переговоры завершились.
"Да", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
Кроме того, источник сообщил, что переговоры делегаций проходили на русском языке.
В скором времени ожидается пресс-подход российской делегации в Стамбуле.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров,, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
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