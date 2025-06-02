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Украинская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров

Украинская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров - 02.06.2025, ПРАЙМ

Украинская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров

Делегация Украины покинула место проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T17:10+0300

2025-06-02T17:10+0300

2025-06-02T17:10+0300

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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Делегация Украины покинула место проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры продлились больше часа во дворце Чираган. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия предлагает обменяться с Украиной меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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украина, стамбул, россия, переговоры