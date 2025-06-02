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Российская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров
Российская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров - 02.06.2025, ПРАЙМ
Российская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров
Делегация России покинула место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T17:44+0300
2025-06-02T17:44+0300
2025-06-02T17:44+0300
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Делегация России покинула место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры длились больше часа. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
Российская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров
Делегация России покинула место проведения переговоров с Украиной в Стамбуле
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Делегация России покинула место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры длились больше часа.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Украинская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров