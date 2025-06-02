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Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву - 02.06.2025, ПРАЙМ

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T21:12+0300

2025-06-02T21:12+0300

2025-06-02T21:12+0300

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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа. Как сообщил глава Минобороны Украины, возглавляющий делегацию украинских переговорщиков, Рустем Умеров, Киев предложил провести еще одну встречу во второй половине июня. Турецкий источник уточнил РИА Новости, что контакты в понедельник не привели к конкретике по встрече на высшем уровне.

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россия, делегация, стамбул, москва