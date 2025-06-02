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Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву - 02.06.2025, ПРАЙМ
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T21:12+0300
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политика
россия
делегация
стамбул
москва
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа. Как сообщил глава Минобороны Украины, возглавляющий делегацию украинских переговорщиков, Рустем Умеров, Киев предложил провести еще одну встречу во второй половине июня. Турецкий источник уточнил РИА Новости, что контакты в понедельник не привели к конкретике по встрече на высшем уровне.
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россия, делегация, стамбул, москва
Политика, РОССИЯ, делегация, Стамбул, МОСКВА
21:12 02.06.2025
 
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву

Источник: самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет взлетает в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане
Самолет взлетает в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник
В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.
Как сообщил глава Минобороны Украины, возглавляющий делегацию украинских переговорщиков, Рустем Умеров, Киев предложил провести еще одну встречу во второй половине июня.
Турецкий источник уточнил РИА Новости, что контакты в понедельник не привели к конкретике по встрече на высшем уровне.
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле
17:26
 
ПолитикаРОССИЯделегацияСтамбулМОСКВА
 
 
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