https://1prime.ru/20250602/peregovory-858143261.html

Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым в Стамбуле

Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым в Стамбуле - 02.06.2025, ПРАЙМ

Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым в Стамбуле

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T21:32+0300

2025-06-02T21:32+0300

2025-06-02T21:32+0300

политика

владимир мединский

рустем умеров

встреча

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857647646_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_e0867f2a973a679e84e5424437f0ad10.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, отметив, что она сыграла важную роль в подготовке переговоров. "Встреча была, она сыграла важную роль в подготовке", - сказал Мединский журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать встречу с Умеровым.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Ранее источник РИА Новости в российской делегации сообщил, что до переговоров делегаций состоялась двусторонняя встреча Мединского и Умерова, она длилась 2,5 часа.

https://1prime.ru/20250602/memorandum-858136204.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир мединский, рустем умеров, встреча