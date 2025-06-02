https://1prime.ru/20250602/peregovory-858143261.html
Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым в Стамбуле
Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым в Стамбуле - 02.06.2025, ПРАЙМ
Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T21:32+0300
2025-06-02T21:32+0300
2025-06-02T21:32+0300
политика
владимир мединский
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встреча
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, отметив, что она сыграла важную роль в подготовке переговоров. "Встреча была, она сыграла важную роль в подготовке", - сказал Мединский журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать встречу с Умеровым.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Ранее источник РИА Новости в российской делегации сообщил, что до переговоров делегаций состоялась двусторонняя встреча Мединского и Умерова, она длилась 2,5 часа.
https://1prime.ru/20250602/memorandum-858136204.html
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владимир мединский, рустем умеров, встреча
Политика, Владимир Мединский, Рустем Умеров, встреча
Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым в Стамбуле
Владимир Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым в Стамбуле
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, отметив, что она сыграла важную роль в подготовке переговоров.
"Встреча была, она сыграла важную роль в подготовке", - сказал Мединский журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать встречу с Умеровым.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Ранее источник РИА Новости в российской делегации сообщил, что до переговоров делегаций состоялась двусторонняя встреча Мединского и Умерова, она длилась 2,5 часа.
Киев в течение недели изучит представленный РФ меморандум, сообщил Умеров