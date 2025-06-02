https://1prime.ru/20250602/peregovory-858143386.html

В Турции раскрыли, сколько журналистов следили за переговорами РФ и Украины

В Турции раскрыли, сколько журналистов следили за переговорами РФ и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ

В Турции раскрыли, сколько журналистов следили за переговорами РФ и Украины

Почти 400 журналистов со всего мира следили за переговорами делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник, сообщили РИА Новости в... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T21:38+0300

2025-06-02T21:38+0300

2025-06-02T21:38+0300

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СТАМБУЛ, 3 июн - ПРАЙМ. Почти 400 журналистов со всего мира следили за переговорами делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. В российскую делегацию, помимо помощника президента РФ, главы российской переговорной группы в Стамбуле Владимира Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров. "Аккредитацию на встречу прошел 381 журналист, согласно полученным данным, причем со всех уголков мира ", - рассказали агентству в администрации. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

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стамбул, переговоры, россия, украина, журналисты