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Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ

Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ - 02.06.2025, ПРАЙМ

Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины с "упором на деполитизацию... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T22:26+0300

2025-06-02T22:26+0300

2025-06-02T22:26+0300

политика

сергей лавров

оон

конфликт на украине

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины с "упором на деполитизацию гуманитарных усилий" Организации объединенных наций, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "В ходе беседы был проведен подробный обмен мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан. Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В дипведомстве добавили, что дипломаты коснулись вопросов функционирования Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ООН и системы гуманитарного реагирования организации."Отмечалась важность оптимизации усилий, приведения их в соответствие с нормами и принципами международного гуманитарного права, необходимость обеспечения соответствующей финансовой поддержки операций. В дополнение состоялись также развернутые консультации курирующего заместителя министра Сергея Вершинина, в рамках которых были рассмотрены задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме", - указали в министерстве.В МИД РФ добавили, что Флетчер был также отдельно принят министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александром Куренковым.

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сергей лавров, оон, конфликт на украине