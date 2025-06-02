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Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ
Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ - 02.06.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины с "упором на деполитизацию... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T22:26+0300
2025-06-02T22:26+0300
политика
сергей лавров
оон
конфликт на украине
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины с "упором на деполитизацию гуманитарных усилий" Организации объединенных наций, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "В ходе беседы был проведен подробный обмен мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан. Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В дипведомстве добавили, что дипломаты коснулись вопросов функционирования Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ООН и системы гуманитарного реагирования организации."Отмечалась важность оптимизации усилий, приведения их в соответствие с нормами и принципами международного гуманитарного права, необходимость обеспечения соответствующей финансовой поддержки операций. В дополнение состоялись также развернутые консультации курирующего заместителя министра Сергея Вершинина, в рамках которых были рассмотрены задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме", - указали в министерстве.В МИД РФ добавили, что Флетчер был также отдельно принят министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александром Куренковым.
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сергей лавров, оон, конфликт на украине
Политика, Сергей Лавров, ООН, Конфликт на Украине
22:26 02.06.2025
 
Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ

МИД РФ: Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины с "упором на деполитизацию гуманитарных усилий" Организации объединенных наций, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы был проведен подробный обмен мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан. Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В дипведомстве добавили, что дипломаты коснулись вопросов функционирования Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ООН и системы гуманитарного реагирования организации.
"Отмечалась важность оптимизации усилий, приведения их в соответствие с нормами и принципами международного гуманитарного права, необходимость обеспечения соответствующей финансовой поддержки операций. В дополнение состоялись также развернутые консультации курирующего заместителя министра Сергея Вершинина, в рамках которых были рассмотрены задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме", - указали в министерстве.
В МИД РФ добавили, что Флетчер был также отдельно принят министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александром Куренковым.
*Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
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ПолитикаСергей ЛавровООНКонфликт на Украине
 
 
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