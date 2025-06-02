https://1prime.ru/20250602/polsha-858108430.html
Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши
Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши - 02.06.2025, ПРАЙМ
Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши
Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100%... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T08:06+0300
2025-06-02T08:06+0300
2025-06-02T08:06+0300
общество
польша
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg
ВАРШАВА, 2 июн - ПРАЙМ. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100% бюллетеней. Навроцкий набрал 50,89% голосов. "Он был избран во втором туре голосования", - указал избирком напротив фамилии Навроцкого. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 49,11%. За Навроцкого было отдано 10 606 877 голосов, а за Тшасковского 10 237 286 голосов. В ходе голосования 189 294 голосов были признаны недействительными, в том числе 101 845 по причине того, что избиратель отметил обоих кандидатов, а 87 449 – потому, что в бюллетене не был отмечен ни один из кандидатов. Навроцкий как представитель партии "Право и справедливость" традиционно победил в восточных регионах страны. Лучший результат он показал в Подкарпатском, Люлинском, Подляском, Свентокшиском воеводствах. Тшасковский же лучший результат показал на западе страны – в Поморском, Западно-Поморском, Любуском воеводствах. Что интересно, в своем родном Гданьске Навроцкий получил менее 30% голосов. Тшасковский же в своей родной Варшаве получил 68,21% голосов. В ближайшее время ожидается пресс-конференция Государственной избирательной комиссии Польши.
https://1prime.ru/20250601/poll-858098173.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_226:0:3865:2729_1920x0_80_0_0_5ed88ed0bb94e49ab6d30ebfdf0a51f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , польша, выборы
Общество , ПОЛЬША, Выборы
Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши
Избирком Польши подтвердил избрание Кароля Навроцкого президентом страны
ВАРШАВА, 2 июн - ПРАЙМ. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100% бюллетеней.
Навроцкий набрал 50,89% голосов. "Он был избран во втором туре голосования", - указал избирком напротив фамилии Навроцкого.
Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 49,11%.
За Навроцкого было отдано 10 606 877 голосов, а за Тшасковского 10 237 286 голосов. В ходе голосования 189 294 голосов были признаны недействительными, в том числе 101 845 по причине того, что избиратель отметил обоих кандидатов, а 87 449 – потому, что в бюллетене не был отмечен ни один из кандидатов.
Навроцкий как представитель партии "Право и справедливость" традиционно победил в восточных регионах страны. Лучший результат он показал в Подкарпатском, Люлинском, Подляском, Свентокшиском воеводствах. Тшасковский же лучший результат показал на западе страны – в Поморском, Западно-Поморском, Любуском воеводствах.
Что интересно, в своем родном Гданьске Навроцкий получил менее 30% голосов. Тшасковский же в своей родной Варшаве получил 68,21% голосов.
В ближайшее время ожидается пресс-конференция Государственной избирательной комиссии Польши.
В ходе второго тура выборов президента Польши зафиксирована рекордная явка