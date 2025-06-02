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Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши - 02.06.2025, ПРАЙМ

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100%... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T08:06+0300

2025-06-02T08:06+0300

2025-06-02T08:06+0300

общество

польша

выборы

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ВАРШАВА, 2 июн - ПРАЙМ. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100% бюллетеней. Навроцкий набрал 50,89% голосов. "Он был избран во втором туре голосования", - указал избирком напротив фамилии Навроцкого. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 49,11%. За Навроцкого было отдано 10 606 877 голосов, а за Тшасковского 10 237 286 голосов. В ходе голосования 189 294 голосов были признаны недействительными, в том числе 101 845 по причине того, что избиратель отметил обоих кандидатов, а 87 449 – потому, что в бюллетене не был отмечен ни один из кандидатов. Навроцкий как представитель партии "Право и справедливость" традиционно победил в восточных регионах страны. Лучший результат он показал в Подкарпатском, Люлинском, Подляском, Свентокшиском воеводствах. Тшасковский же лучший результат показал на западе страны – в Поморском, Западно-Поморском, Любуском воеводствах. Что интересно, в своем родном Гданьске Навроцкий получил менее 30% голосов. Тшасковский же в своей родной Варшаве получил 68,21% голосов. В ближайшее время ожидается пресс-конференция Государственной избирательной комиссии Польши.

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общество , польша, выборы