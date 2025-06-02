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ЦИК Польши утвердил победу Навроцкого на президентских выборах - 02.06.2025, ПРАЙМ
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ЦИК Польши утвердил победу Навроцкого на президентских выборах
ЦИК Польши утвердил победу Навроцкого на президентских выборах - 02.06.2025, ПРАЙМ
ЦИК Польши утвердил победу Навроцкого на президентских выборах
Государственная избирательная комиссия Польши утвердила победу Кароля Навроцкого во втором туре выборов президента Польши, заявил журналистам председатель... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T09:47+0300
2025-06-02T09:52+0300
общество
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ВАРШАВА, 2 июн – ПРАЙМ. Государственная избирательная комиссия Польши утвердила победу Кароля Навроцкого во втором туре выборов президента Польши, заявил журналистам председатель комиссии Сильвестр Марчиняк."Государственная избирательная комиссия на основании протоколов голосования, полученных от всех избирательных комиссий…, установила, что президентом Польши избран Кароль Тадеуш Навроцкий", - сказал Марчиняк.Он уточнил, что за Навроцкого было отдано 10 606 877 голосов (50,89%, а за Тшасковского - 10 237 286 голосов (49,11%).В ходе подсчета 189 294 голосов были признаны недействительными, что составляет 0,9%.Глава Госизбиркома отметил, что голосование прошло спокойно, было зафиксировано 30 связанных с выборами преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, 7 преступлений, предусмотренных избирательным кодексом, и два преступления, предусмотренных другими нормативными актами.Марчиняк напомнил, что в соответствии с польским законодательством Верховный суд Польши в течение 30 дней обязан признать результаты выборов действительными или недействительными. Для подачи избирательных протестов отводится 14 дней.
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общество , польша, выборы
Общество , ПОЛЬША, Выборы
09:47 02.06.2025 (обновлено: 09:52 02.06.2025)
 
ЦИК Польши утвердил победу Навроцкого на президентских выборах

Госизбирком Польши утвердил победу Кароля Навроцкого во втором туре президентских выборов

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 2 июн – ПРАЙМ. Государственная избирательная комиссия Польши утвердила победу Кароля Навроцкого во втором туре выборов президента Польши, заявил журналистам председатель комиссии Сильвестр Марчиняк.
"Государственная избирательная комиссия на основании протоколов голосования, полученных от всех избирательных комиссий…, установила, что президентом Польши избран Кароль Тадеуш Навроцкий", - сказал Марчиняк.
Он уточнил, что за Навроцкого было отдано 10 606 877 голосов (50,89%, а за Тшасковского - 10 237 286 голосов (49,11%).
В ходе подсчета 189 294 голосов были признаны недействительными, что составляет 0,9%.
Глава Госизбиркома отметил, что голосование прошло спокойно, было зафиксировано 30 связанных с выборами преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, 7 преступлений, предусмотренных избирательным кодексом, и два преступления, предусмотренных другими нормативными актами.
Марчиняк напомнил, что в соответствии с польским законодательством Верховный суд Польши в течение 30 дней обязан признать результаты выборов действительными или недействительными. Для подачи избирательных протестов отводится 14 дней.
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши
08:06
 
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