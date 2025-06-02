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США потребовали от стран до среды внести предложения по пошлинам, пишут СМИ

США потребовали от стран до среды внести предложения по пошлинам, пишут СМИ - 02.06.2025, ПРАЙМ

США потребовали от стран до среды внести предложения по пошлинам, пишут СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа призывает страны, с которыми ведутся переговоры об урегулировании торговых споров, направить до... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T21:54+0300

2025-06-02T21:54+0300

2025-06-02T21:54+0300

экономика

сша

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предложения

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ВАШИНГТОН, 2 июня – ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа призывает страны, с которыми ведутся переговоры об урегулировании торговых споров, направить до среды свои "лучшие предложения" по пошлинам и условиям доступа к рынкам, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на проект письма Управления торгового представителя США. В письме говорится, что партнерам необходимо срочно представить финальные условия по закупкам американских промышленных и сельскохозяйственных товаров, устранению нетарифных барьеров, а также по вопросам цифровой торговли и экономической безопасности. Эти предложения США планируют рассмотреть в течение нескольких дней, после чего сформируют так называемую "зону посадки" — диапазон возможных условий для заключения сделок, включая взаимные пошлины. Инициатива направлена на ускорение переговоров: Белый дом рассчитывает завершить их до 8 июля, когда истекает 90-дневная отсрочка новых масштабных пошлин, введенных Трампом 2 апреля. Рейтер отмечает, что из всех стран-партнеров только с Великобританией удалось заключить рамочное соглашение, тогда как с другими, включая Евросоюз, Японию, Индию и Вьетнам, переговоры продолжаются.

https://1prime.ru/20250531/tramp--858077153.html

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сша, пошлины, страны, предложения