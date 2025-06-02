https://1prime.ru/20250602/poshliny-858143535.html
США потребовали от стран до среды внести предложения по пошлинам, пишут СМИ
США потребовали от стран до среды внести предложения по пошлинам, пишут СМИ - 02.06.2025, ПРАЙМ
США потребовали от стран до среды внести предложения по пошлинам, пишут СМИ
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа призывает страны, с которыми ведутся переговоры об урегулировании торговых споров, направить до... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T21:54+0300
2025-06-02T21:54+0300
2025-06-02T21:54+0300
экономика
сша
пошлины
страны
предложения
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июня – ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа призывает страны, с которыми ведутся переговоры об урегулировании торговых споров, направить до среды свои "лучшие предложения" по пошлинам и условиям доступа к рынкам, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на проект письма Управления торгового представителя США. В письме говорится, что партнерам необходимо срочно представить финальные условия по закупкам американских промышленных и сельскохозяйственных товаров, устранению нетарифных барьеров, а также по вопросам цифровой торговли и экономической безопасности. Эти предложения США планируют рассмотреть в течение нескольких дней, после чего сформируют так называемую "зону посадки" — диапазон возможных условий для заключения сделок, включая взаимные пошлины. Инициатива направлена на ускорение переговоров: Белый дом рассчитывает завершить их до 8 июля, когда истекает 90-дневная отсрочка новых масштабных пошлин, введенных Трампом 2 апреля. Рейтер отмечает, что из всех стран-партнеров только с Великобританией удалось заключить рамочное соглашение, тогда как с другими, включая Евросоюз, Японию, Индию и Вьетнам, переговоры продолжаются.
https://1prime.ru/20250531/tramp--858077153.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, пошлины, страны, предложения
Экономика, США, пошлины, страны, предложения
США потребовали от стран до среды внести предложения по пошлинам, пишут СМИ
Reuters: США призвали страны-партнеры до среды внести предложения по пошлинам
ВАШИНГТОН, 2 июня – ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа призывает страны, с которыми ведутся переговоры об урегулировании торговых споров, направить до среды свои "лучшие предложения" по пошлинам и условиям доступа к рынкам, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на проект письма Управления торгового представителя США.
В письме говорится, что партнерам необходимо срочно представить финальные условия по закупкам американских промышленных и сельскохозяйственных товаров, устранению нетарифных барьеров, а также по вопросам цифровой торговли и экономической безопасности. Эти предложения США планируют рассмотреть в течение нескольких дней, после чего сформируют так называемую "зону посадки" — диапазон возможных условий для заключения сделок, включая взаимные пошлины.
Инициатива направлена на ускорение переговоров: Белый дом рассчитывает завершить их до 8 июля, когда истекает 90-дневная отсрочка новых масштабных пошлин, введенных Трампом 2 апреля. Рейтер отмечает, что из всех стран-партнеров только с Великобританией удалось заключить рамочное соглашение, тогда как с другими, включая Евросоюз, Японию, Индию и Вьетнам, переговоры продолжаются.
Трамп повысил пошлины на импорт стали в США до 50%