https://1prime.ru/20250602/press-podkhod-858131751.html

Источник сообщил, когда состоится пресс-подход российской делегации

Источник сообщил, когда состоится пресс-подход российской делегации - 02.06.2025, ПРАЙМ

Источник сообщил, когда состоится пресс-подход российской делегации

Пресс-подход российской делегации в Стамбуле планируется по окончании переговоров после заявления украинской делегации, сообщил РИА Новости источник. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T15:48+0300

2025-06-02T15:48+0300

2025-06-02T15:48+0300

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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Пресс-подход российской делегации в Стамбуле планируется по окончании переговоров после заявления украинской делегации, сообщил РИА Новости источник. Прямые переговоры России и Украины стартовали в 14.50 мск во дворце Чираган. "Пресс-подход (российской делегации - ред.) планируется после (выступления - ред.) украинской делегации", - сказал агентству источник. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

https://1prime.ru/20250602/peregovory-858130362.html

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россия, стамбул, украина, переговоры