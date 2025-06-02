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Прокуратура Бурятии требует признать завышенными тарифы ТГК-14 - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Прокуратура Бурятии требует признать завышенными тарифы ТГК-14
Прокуратура Бурятии требует признать завышенными тарифы ТГК-14 - 02.06.2025, ПРАЙМ
Прокуратура Бурятии требует признать завышенными тарифы ТГК-14
Прокуратура Бурятии направила в Верховный суд республики исковое заявление о признании недействующими тарифов на тепловую энергию ПАО "ТГК-14", доказывая, что... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T05:56+0300
2025-06-02T05:56+0300
энергетика
экономика
общество
бурятия
улан-удэ
верховный суд
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УЛАН-УДЭ, 2 июн - ПРАЙМ. Прокуратура Бурятии направила в Верховный суд республики исковое заявление о признании недействующими тарифов на тепловую энергию ПАО "ТГК-14", доказывая, что они являются завышенными, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. По данным прокуратуры, тарифы ТГК-14 на 2024 и 2025 годы установлены в завышенном размере. "Республиканской службой по тарифам не были исключены 1,3 миллиарда рублей экономически необоснованных доходов из необходимой валовой выручки предприятия, что повлекло завышение конечных тарифов на 25%. В связи с этим прокуратура направила в Верховный суд республики административное исковое заявление о признании недействующим приказа органа тарифного регулирования, которым установлены соответствующие тарифы", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявление находится на рассмотрении. ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.
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общество , бурятия, улан-удэ, верховный суд
Энергетика, Экономика, Общество , Бурятия, Улан-Удэ, Верховный суд
05:56 02.06.2025
 
Прокуратура Бурятии требует признать завышенными тарифы ТГК-14

Прокуратура Бурятии подала в Верховный суд иск о признании завышенными тарифов ТГК-14

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УЛАН-УДЭ, 2 июн - ПРАЙМ. Прокуратура Бурятии направила в Верховный суд республики исковое заявление о признании недействующими тарифов на тепловую энергию ПАО "ТГК-14", доказывая, что они являются завышенными, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, тарифы ТГК-14 на 2024 и 2025 годы установлены в завышенном размере.
"Республиканской службой по тарифам не были исключены 1,3 миллиарда рублей экономически необоснованных доходов из необходимой валовой выручки предприятия, что повлекло завышение конечных тарифов на 25%. В связи с этим прокуратура направила в Верховный суд республики административное исковое заявление о признании недействующим приказа органа тарифного регулирования, которым установлены соответствующие тарифы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявление находится на рассмотрении.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.
 
ЭнергетикаЭкономикаОбществоБурятияУлан-УдэВерховный суд
 
 
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