https://1prime.ru/20250602/putin-858129211.html

Путин поддержал реформу системы профилактики сиротства

Путин поддержал реформу системы профилактики сиротства - 02.06.2025, ПРАЙМ

Путин поддержал реформу системы профилактики сиротства

Владимир Путин поддержал предложение о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье,... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T14:26+0300

2025-06-02T14:26+0300

2025-06-02T14:26+0300

общество

россия

бизнес

москва

мария львова-белова

владимир путин

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин поддержал предложение о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье, сообщила пресс-служба Кремля. Президент в понедельник встретился с Уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Она доложила главе государства о результатах проведённой по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства и предложила преобразовать её во Всероссийскую службу помощи семье. "Президент отметил результативность проведённой работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

https://1prime.ru/20250312/chernyshenko-855706770.html

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общество , россия, бизнес, москва, мария львова-белова, владимир путин