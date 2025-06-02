https://1prime.ru/20250602/radio-858124720.html

Радио Sputnik запустит проект о жизни воссоединённых с Россией регионов

Радио Sputnik запустит проект о жизни воссоединённых с Россией регионов - 02.06.2025, ПРАЙМ

Радио Sputnik запустит проект о жизни воссоединённых с Россией регионов

Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру запускают проект радиовещания о жизни воссоединённых с РФ регионов... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T11:40+0300

2025-06-02T11:40+0300

2025-06-02T11:56+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру запускают проект радиовещания о жизни воссоединённых с РФ регионов "Новороссия сегодня", сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. "В понедельник, 2 июня, стартует вещание радиопрограммы "Новороссия сегодня". Это совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня". В центре внимания ведущих, корреспондентов и экспертов будет информационная повестка жизни воссоединённых с Россией регионов: события на фронте, возвращение к мирной жизни и восстановление инфраструктуры, экономическое развитие, социальная сфера, культура, многое другое", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди главных задач редакции - "противодействие информационному терроризму киевского режима и его западных союзников". В пресс-службе отметили, что ежедневно по будням в прямом эфире будет идти разговор о помощи разных регионов России Донбассу и Новороссии, о гражданских правах новых россиян, об исторических и культурных достопримечательностях воссоединённых с РФ регионов. "Медиагруппа "Россия сегодня" еще в 2014 году стала первым российским государственным СМИ, которое пришло в воссоединённый Крым. Мы открыли на полуострове своё представительство, запустили радиостанцию Sputnik, начали работу в интернете и распахнули двери своего пресс-центра прямо в доме правительства Крыма. И вот сейчас, на волнах нашего радио Sputnik, которые принимаются уже в десятках российских городов, мы начинаем проект "Новороссия сегодня". Проект о жизни воссоединённых с Россией регионов", - приводит пресс-служба слова генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва. Киселёв прочеркивает, что новый проект важен как для новых россиян, так и для всей России, так как "с одной стороны, местные будут слышать о себе, а с другой, вся большая Россия, которая сейчас помогает налаживать мирную жизнь - и в то же время воевать, - сама подпитывается примером стойкости и романтическим порывом к свободе и справедливости". "В мае 2014 года по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва был создан сайт "Украина.ру". Целью было освещение всего спектра проблем, связанных с украинским кризисом. За прошедшие годы издание превратилось в мощный информационный ресурс, объединяющий популярный сайт, профессиональную видеостудию, группу Telegram-каналов на четырёх языках: русском, английском, китайском и испанском. Кроме того, "Украина.ру" реализует разнообразные проекты - от волонтёрской помощи фронту до издания книг собственной серии. Сегодня материалы издания "Украина.ру" на различных ресурсах набирают от 15 до 20 миллионов просмотров в сутки. А суммарное количество просмотров за 2024 год превысило 4 миллиарда", - цитирует пресс-служба слова директора дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандера Хисамова. Директор дирекции радио Sputnik Маргарита Некрасова отмечает, что радио Sputnik представляет федеральное вещание в более чем 45 городах России, а получение лицензии на вещание в новых регионах стало значимым и долгожданным шагом. Она подчеркивает, что "СМИ сегодня должны быть ближе к своей аудитории, поэтому крайне важно, что в эфире в Луганске, Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке будет обсуждаться именно местная актуальная повестка и тематика". Вещание проекта "Новороссия сегодня" на радио Sputnik будет осуществляться по следующему графику: утром - с 8.00 до 10.00 (а по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,6 FM соответственно, указали в пресс-службе.

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россия, общество , радио