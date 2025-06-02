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Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании, сообщили СМИ - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании, сообщили СМИ
Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании, сообщили СМИ - 02.06.2025, ПРАЙМ
Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании, сообщили СМИ
Заголовок и лид даются в новой редакции, добавлены подробности. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T01:28+0300
2025-06-02T01:28+0300
экономика
россия
мировая экономика
стамбул
украина
рф
владимир мединский
сергей лавров
василий небензя
rt
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Заголовок и лид даются в новой редакции, добавлены подробности. МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, сообщает телеканал RT. "Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле (помощник президента РФ - ред.) Владимир Мединский сообщил RT, что Россия получила ранее от Украины её вариант меморандума о мирном урегулировании. По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках", - говорится в сообщении. "Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", - приводит телеканал слова Мединского. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, мировая экономика, стамбул, украина, рф, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, rt, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Стамбул, УКРАИНА, РФ, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Василий Небензя, RT, МИД РФ, МИД
01:28 02.06.2025
 
Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании, сообщили СМИ

RT: Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании

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Заголовок и лид даются в новой редакции, добавлены подробности.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, сообщает телеканал RT.
"Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле (помощник президента РФ - ред.) Владимир Мединский сообщил RT, что Россия получила ранее от Украины её вариант меморандума о мирном урегулировании. По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках", - говорится в сообщении.
"Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", - приводит телеканал слова Мединского.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСтамбулУКРАИНАРФВладимир МединскийСергей ЛавровВасилий НебензяRTМИД РФМИД
 
 
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