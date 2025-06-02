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Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании, сообщили СМИ

Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании, сообщили СМИ - 02.06.2025, ПРАЙМ

Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании, сообщили СМИ

Заголовок и лид даются в новой редакции, добавлены подробности. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T01:28+0300

2025-06-02T01:28+0300

2025-06-02T01:28+0300

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Заголовок и лид даются в новой редакции, добавлены подробности. МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, сообщает телеканал RT. "Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле (помощник президента РФ - ред.) Владимир Мединский сообщил RT, что Россия получила ранее от Украины её вариант меморандума о мирном урегулировании. По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках", - говорится в сообщении. "Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", - приводит телеканал слова Мединского. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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