https://1prime.ru/20250602/rossija-858106432.html

"Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России

"Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России

Сказочный фильм "Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России, заработав 34,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T01:40+0300

2025-06-02T01:40+0300

2025-06-02T01:40+0300

россия

бизнес

москва

рф

белоруссия

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858106432.jpg?1748817643

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Сказочный фильм "Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России, заработав 34,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Однако в странах СНГ без учета России и Белоруссии он снова уступил ремейку одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 53,4 миллиона рублей. Третье место занял фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за уикенд в прокате 34,3 миллиона рублей. Премьера недели - фильм "сНежный человек" стартовал с четвертой строчки со сборами за уикенд 28,6 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Верни ее из мертвых", который заработал в прокате за уикенд 27,6 миллиона рублей.

москва

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, рф, белоруссия, снг