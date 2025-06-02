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"Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России
"Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России
Сказочный фильм "Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России, заработав 34,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T01:40+0300
2025-06-02T01:40+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Сказочный фильм "Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России, заработав 34,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Однако в странах СНГ без учета России и Белоруссии он снова уступил ремейку одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 53,4 миллиона рублей.
Третье место занял фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за уикенд в прокате 34,3 миллиона рублей.
Премьера недели - фильм "сНежный человек" стартовал с четвертой строчки со сборами за уикенд 28,6 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Верни ее из мертвых", который заработал в прокате за уикенд 27,6 миллиона рублей.
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РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, РФ, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
"Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России
Фильм "Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России и СНГ
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Сказочный фильм "Соловей против Муромца" снова стал лидером кинопроката в России, заработав 34,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Однако в странах СНГ без учета России и Белоруссии он снова уступил ремейку одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 53,4 миллиона рублей.
Третье место занял фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за уикенд в прокате 34,3 миллиона рублей.
Премьера недели - фильм "сНежный человек" стартовал с четвертой строчки со сборами за уикенд 28,6 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Верни ее из мертвых", который заработал в прокате за уикенд 27,6 миллиона рублей.