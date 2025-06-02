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Рубль немного снижается против юаня на Мосбирже в начале недели

Рубль немного снижается против юаня на Мосбирже в начале недели - 02.06.2025, ПРАЙМ

Рубль немного снижается против юаня на Мосбирже в начале недели

Курс рубля немного снижается против юаня в начале недели, китайская валюта движется к отметке в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T12:51+0300

2025-06-02T12:51+0300

2025-06-02T12:51+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Курс рубля немного снижается против юаня в начале недели, китайская валюта движется к отметке в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.38 мск прибавлял 3 копейки, до 10,93 рубля, дневной диапазон составляет 10,90-10,97 рубля. Закончился налоговый период мая, ухудшился геополитический фон, ожидаемая мягкость Банка России также не играет в пользу роста национальной валюты, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Так что сейчас сложились все предпосылки для плавного ослабления рубля. Но при этом нельзя исключить, что какие-то крупные экспортеры будут продавать большие объемы валюты для вложения в рублевые низкорискованные активы или для аккумулирования рублей под выплаты дивидендов. Сегодня ждем возврата курса юаня выше 11 рублей", - добавляет он. В конце рабочей недели Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке, большинство экспертов ожидают лишь смягчения сигнала регулятором, с указанием на возможное снижение ключевой на ближайших заседаниях, отмечает Денис Попов из банка ПСБ. "В этих условиях высокий спрос на рублевые активы сохранится, что будет оказывать значительную поддержку курсу рубля, даже при умеренно-негативном геополитическом новостном фоне. Таким образом, на предстоящей неделе ждем сохранения курса в нижней части текущего торгового диапазона: 10,8-11,3 рубля за юань и 78-82 рублей за доллар. В середине недели возможны очередные попытки обновления локальных максимумов курсом рубля. Сегодня ждем консолидации курса в районе 10,8-11 рублей за юань", - говорит он.

https://1prime.ru/20250602/yuan-858121517.html

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рынок, торги, рубль, юань, мосбиржа