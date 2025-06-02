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Рубль торгуется в умеренном минусе к юаню на Мосбирже днем

Рубль торгуется в умеренном минусе к юаню на Мосбирже днем - 02.06.2025, ПРАЙМ

Рубль торгуется в умеренном минусе к юаню на Мосбирже днем

Курс рубля в понедельник днем умеренно снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс подбирается к ключевому уровню 11 рублей, следует из данных... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T16:42+0300

2025-06-02T16:42+0300

2025-06-02T16:42+0300

экономика

рубль

юань

рынок

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мосбиржа

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем умеренно снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс подбирается к ключевому уровню 11 рублей, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.29 мск повышался на 6 копеек (+0,6%), до 10,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,9-10,98 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,58 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,261 против 7,2 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,09 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань в понедельник на Мосбирже торгуется в плюсе по отношению к рублю. После ощутимого падения прошлой недели, в ходе которого курс обновил минимум за два года и сполз ниже ключевой отметки 11 рублей, валюта КНР продолжает умеренно корректироваться вверх в направлении круглого уровня. "Негативом для всех рублевых активов выступает ухудшение геополитической ситуации. Это уменьшило и без того небольшую вероятность скорого прорыва на переговорах между Россией и Украиной, второй раунд которых прошел в Стамбуле", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.31 мск повышалась на 3,8%, до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,4%, до 98,9 пункта. ПРОГНОЗЫ В предстоящую пятницу ЦБ РФ проведет заседание по ключевой ставке, напоминает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "С высокой долей вероятности показатель останется без изменений на уровне 21% годовых. Риторика регулятора, скорее всего, станет немного мягче", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля. Давление на курс рубля может постепенно усиливаться со стороны сырьевого фактора, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Нефтяные цены достигли четырехлетних минимумов несколько месяцев назад. Примерно с таким лагом во времени ощутимое изменение ценовой конъюнктуры рынка сырья влияет на выручку экспортеров и поступление иностранной валюты в страну. Поэтому, если фактор геополитики существенно не изменится, на этой неделе юань может находиться в диапазоне 10,84–11,05 рубля, тяготея к его верхней границе", - добавляет он.

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рубль, юань, рынок, торги, мосбиржа