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Банк России сообщил о росте ставки RUONIA
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA - 02.06.2025, ПРАЙМ
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 30 мая, выросла на 0,26... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T14:33+0300
2025-06-02T14:33+0300
2025-06-02T15:19+0300
экономика
банк россии
ruonia
ставка
рост
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 30 мая, выросла на 0,26 процентного пункта и составила 21,03%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 568,24 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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банк россии, ruonia, ставка, рост
Экономика, Банк России, RUONIA, ставка, рост
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA
Банк России: ставка RUONIA 30 мая выросла на 0,26 п.п., до 21,03%
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 30 мая, выросла на 0,26 процентного пункта и составила 21,03%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 568,24 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.