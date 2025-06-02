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РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году
РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году - 02.06.2025, ПРАЙМ
РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году
РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году, по всем критичным системам переход завершится в 2027 году, сообщил замгендиректора... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T10:58+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - ПРАЙМ. РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году, по всем критичным системам переход завершится в 2027 году, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Мы за 2027 год должны завершить переход по всем таким бизнес-критичным системам, как мы и говорили. А полный отказ, я думаю, что это 2030 год", - сказал Чаркин в ходе выступления, отвечая на вопрос о переходе на российский софт.
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технологии, россия, ржд
РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году
РЖД: компания полностью перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - ПРАЙМ. РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году, по всем критичным системам переход завершится в 2027 году, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Мы за 2027 год должны завершить переход по всем таким бизнес-критичным системам, как мы и говорили. А полный отказ, я думаю, что это 2030 год", - сказал Чаркин в ходе выступления, отвечая на вопрос о переходе на российский софт.
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