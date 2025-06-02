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В ЕС рассказали о подготовке нового пакета санкций против России

В ЕС рассказали о подготовке нового пакета санкций против России - 02.06.2025, ПРАЙМ

В ЕС рассказали о подготовке нового пакета санкций против России

Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов ко времени проведения саммита "Большой семерки" во второй половине июня, сообщает издание EUobserver со... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T21:27+0300

2025-06-02T21:27+0300

2025-06-02T22:07+0300

политика

евросоюз

санкции против рф

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов ко времени проведения саммита "Большой семерки" во второй половине июня, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки" во второй половине июня. "Следующий раунд санкций ЕС в отношении России вряд ли будет готов ко времени саммита G7", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что дипломаты Евросоюза поставили под сомнение реалистичность призыва Грэма о введении новых антироссийских санкций перед саммитом. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250527/sanktsii-857945865.html

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евросоюз, санкции против рф