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Американский сенатор хочет ввести новые санкции против России к саммиту G7 - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Американский сенатор хочет ввести новые санкции против России к саммиту G7
Американский сенатор хочет ввести новые санкции против России к саммиту G7 - 02.06.2025, ПРАЙМ
Американский сенатор хочет ввести новые санкции против России к саммиту G7
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T05:17+0300
2025-06-02T05:17+0300
экономика
москва
рф
сша
линдси грэм
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки" во второй половине июня. Первого апреля в сенат США был внесен законопроект известного своей антироссийской риторикой Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение санкций и иных мер по отношению к Российской Федерации под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Законопроектом предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, импортируемые в США из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также документ предусматривает запрет на участие граждан США в операциях по покупке российских долговых бумаг и иные ограничительные меры. "К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций - в координации с Европой - чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю", - передает слова Грэма агентство Блумберг. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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москва, рф, сша, линдси грэм
Экономика, МОСКВА, РФ, США, Линдси Грэм
05:17 02.06.2025
 
Американский сенатор хочет ввести новые санкции против России к саммиту G7

Сенатор Грэм заявил, что хочет ввести новые санкции против России к саммиту G7

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки" во второй половине июня.
Первого апреля в сенат США был внесен законопроект известного своей антироссийской риторикой Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение санкций и иных мер по отношению к Российской Федерации под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Законопроектом предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, импортируемые в США из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также документ предусматривает запрет на участие граждан США в операциях по покупке российских долговых бумаг и иные ограничительные меры.
"К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций - в координации с Европой - чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю", - передает слова Грэма агентство Блумберг.
Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаМОСКВАРФСШАЛиндси Грэм
 
 
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