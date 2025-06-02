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ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг
ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг - 02.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг
Банк России запустил сервис, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T16:07+0300
2025-06-02T16:07+0300
2025-06-02T16:07+0300
финансы
банк россии
финуслуги
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Банк России запустил сервис, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на сайте регулятора. "Потребителям предлагается рассказывать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью сервиса можно оперативно сообщать о предполагаемом нарушении своих прав финансовыми организациями, а такая информация станет сигналом для того, чтобы регулятор провел контрольную закупку. Подчеркивается, что, в отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично. Так, гражданин сможет сообщить о навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, о предложении вместо вклада другого продукта, о проблемах при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, а также пожаловаться на отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов и на другие нарушения. "Если информация из этих сообщений подтвердится, регулятор может применить к финансовой организации надзорные меры, а результаты проверок будет периодически размещать на своем сайте", - добавляется в сообщении.
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финансы, банк россии, финуслуги
Финансы, Банк России, финуслуги
ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг
ЦБ запустил сервис для информирования о нарушениях прав потребителей финансовых услуг
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Банк России запустил сервис, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на сайте регулятора.
"Потребителям предлагается рассказывать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью сервиса можно оперативно сообщать о предполагаемом нарушении своих прав финансовыми организациями, а такая информация станет сигналом для того, чтобы регулятор провел контрольную закупку. Подчеркивается, что, в отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично.
Так, гражданин сможет сообщить о навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, о предложении вместо вклада другого продукта, о проблемах при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, а также пожаловаться на отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов и на другие нарушения.
"Если информация из этих сообщений подтвердится, регулятор может применить к финансовой организации надзорные меры, а результаты проверок будет периодически размещать на своем сайте", - добавляется в сообщении.
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