https://1prime.ru/20250602/servis-858134192.html

ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг

ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг - 02.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг

Банк России запустил сервис, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T16:07+0300

2025-06-02T16:07+0300

2025-06-02T16:07+0300

финансы

банк россии

финуслуги

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Банк России запустил сервис, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на сайте регулятора. "Потребителям предлагается рассказывать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью сервиса можно оперативно сообщать о предполагаемом нарушении своих прав финансовыми организациями, а такая информация станет сигналом для того, чтобы регулятор провел контрольную закупку. Подчеркивается, что, в отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично. Так, гражданин сможет сообщить о навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, о предложении вместо вклада другого продукта, о проблемах при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, а также пожаловаться на отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов и на другие нарушения. "Если информация из этих сообщений подтвердится, регулятор может применить к финансовой организации надзорные меры, а результаты проверок будет периодически размещать на своем сайте", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250602/yuan-858121517.html

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финансы, банк россии, финуслуги