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Словакия поддержит предложение НАТО по увеличению расходов на оборону - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Словакия поддержит предложение НАТО по увеличению расходов на оборону
Словакия поддержит предложение НАТО по увеличению расходов на оборону - 02.06.2025, ПРАЙМ
Словакия поддержит предложение НАТО по увеличению расходов на оборону
Словакия поддержит предложение тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды в рамках НАТО, сообщил президент республики Петер... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T13:16+0300
2025-06-02T13:18+0300
словакия
нато
расходы на оборону
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БРАТИСЛАВА, 2 июн - ПРАЙМ. Словакия поддержит предложение тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды в рамках НАТО, сообщил президент республики Петер Пеллегрини. В понедельник Пеллегрини принимает участие в саммите лидеров "Бухарестской девятки" в Вильнюсе. "Эта встреча очень важна, поскольку через несколько дней будет важный саммит в Гааге… Необходимо, чтобы Европа взяла на себя большую часть собственной обороны в рамках НАТО. Полностью поддерживаю то, чтобы мы тратили больше, мы должны усилить европейскую опору в НАТО. Словакия поэтому поддержит озвученное повышение расходов до 3,5% плюс 1,5% (ВВП)", - сообщил Пеллегрини журналистам перед началом саммита в Вильнюсе, видеозапись с заявлением опубликована на его официальном Youtube-канале. В начале мая агентство Рейтер передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США.
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словакия, нато, расходы на оборону
СЛОВАКИЯ, НАТО, расходы на оборону
13:16 02.06.2025 (обновлено: 13:18 02.06.2025)
 
Словакия поддержит предложение НАТО по увеличению расходов на оборону

Пеллегрини: Словакия поддержит идею НАТО об увеличении расходов на оборону до 3,5% ВВП

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 2 июн - ПРАЙМ. Словакия поддержит предложение тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды в рамках НАТО, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.
В понедельник Пеллегрини принимает участие в саммите лидеров "Бухарестской девятки" в Вильнюсе.
"Эта встреча очень важна, поскольку через несколько дней будет важный саммит в Гааге… Необходимо, чтобы Европа взяла на себя большую часть собственной обороны в рамках НАТО. Полностью поддерживаю то, чтобы мы тратили больше, мы должны усилить европейскую опору в НАТО. Словакия поэтому поддержит озвученное повышение расходов до 3,5% плюс 1,5% (ВВП)", - сообщил Пеллегрини журналистам перед началом саммита в Вильнюсе, видеозапись с заявлением опубликована на его официальном Youtube-канале.
В начале мая агентство Рейтер передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Трамп на саммите НАТО в Гааге призовет Европу увеличить расходы на оборону
23 мая, 21:06
 
СЛОВАКИЯНАТОрасходы на оборону
 
 
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