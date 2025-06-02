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ЕС ограничит доступ производителей медоборудования КНР к госзакупкам

ЕС ограничит доступ производителей медоборудования КНР к госзакупкам - 02.06.2025, ПРАЙМ

ЕС ограничит доступ производителей медоборудования КНР к госзакупкам

Евросоюз готовится ограничить доступ китайских производителей медицинского оборудования к госзакупкам в рамках блока, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T11:55+0300

2025-06-02T11:55+0300

2025-06-02T11:55+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Евросоюз готовится ограничить доступ китайских производителей медицинского оборудования к госзакупкам в рамках блока, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источник. "Европейский союз готовится ограничить доступ китайских производителей медицинского оборудования к контрактам по государственным закупкам в блоке", - говорится в сообщении. По данным источника, страны ЕС должны проголосовать по предлагаемой мере в понедельник. В апреле 2024 года в уведомлении, опубликованном в официальном журнале ЕС, говорилось, что Европейская комиссия открыла расследование в отношении госзакупок Китаем медицинского оборудования и материалов местного производства. Согласно уведомлению, в Брюсселе считают, что принимаемые Китаем меры приводят "к значительным и многократным ограничениям доступа экономических операторов, товаров и услуг ЕС на рынки государственных закупок медицинских изделий". В частности, в ЕК указали на стратегию "Made in China 2025", согласно которой доля оборудования и материалов китайского производства в закупках для больниц должна увеличится до 70% в будущем году.

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