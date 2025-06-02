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Эксперт спрогнозировал рост цен на сталь в США из-за пошлин Трампа

Эксперт спрогнозировал рост цен на сталь в США из-за пошлин Трампа - 02.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал рост цен на сталь в США из-за пошлин Трампа

Цены на сталь в США могут вырасти на 25% из-за повышения импортных пошлин президентом Дональдом Трампом, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T08:55+0300

2025-06-02T08:55+0300

2025-06-02T08:55+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Цены на сталь в США могут вырасти на 25% из-за повышения импортных пошлин президентом Дональдом Трампом, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В конце мая Трамп сказал, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. "Повышение пошлин способно привести к росту цен на сталь на внутреннем рынке США на 25%, то есть на разницу между новыми и старыми ставками", - сказал аналитик. По его словам, поднимать цены будут как импортеры, так и американские металлургические компании. "Последние лишь отчасти смогут компенсировать ввоз стали из-за границы в силу ряда ограничений, в частности, скачков тарифов на электроэнергию", - заключил Хазанов. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США на прошлой неделе постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Позже апелляционный суд восстановил действие указов.

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сша, мировая экономика, дональд трамп, пошлины