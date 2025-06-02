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В Стамбуле пройдет второй раунд прямых переговоров России и Украины

В Стамбуле пройдет второй раунд прямых переговоров России и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ

В Стамбуле пройдет второй раунд прямых переговоров России и Украины

Проведение второго раунда прямых переговоров между делегациями России и Украины ожидается в понедельник в Стамбуле. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T00:16+0300

2025-06-02T00:16+0300

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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Проведение второго раунда прямых переговоров между делегациями России и Украины ожидается в понедельник в Стамбуле. Российская делегация прибыла в Стамбул в воскресенье вечером. Новый раунд переговоров планируется проводить во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Начало ожидается в 13.00 по местному времени (совпадает с мск). О ПЕРВОМ РАУНДЕ Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда они начались в 13.39 в президентском офисе в Долмабахче и продлились почти два часа. Одним из главных итогов прошедшей встречи стал обмен пленными по формуле "1000 на 1000". С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели крупнейший за три года обмен пленными. Так, 23 мая из украинского плена были возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, 24 мая РФ и Украина провели обмен военнопленными в формате 307 на 307. Заключительный раунд обмена состоялся 25 мая, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены еще 303 российских военнослужащих. Кроме того, в Стамбуле стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня. Глава российской делегации Владимир Мединский пояснял, что каждая сторона пропишет свое видение в деталях, и после обмена планами на этот счет переговоры продолжатся. Также, выступая по итогам контактов в Стамбуле, помощник президента РФ сообщал, что Киев запросил прямые переговоры между лидерами государств. Россия приняла это к сведению, отмечал Мединский. В заключение он добавил, что российская делегация удовлетворена результатом переговоров. РАБОТА НАД МЕМОРАНДУМОМ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. В Кремле накануне переговоров отмечали, что детали российского проекта меморандума не будут публиковаться в СМИ, и Москва считает неправильным "через СМИ сообщать о своих переговорных позициях", об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что работа над текстом меморандума должна вестись в дискретном режиме. В то же время газета New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что проект меморандума украинской стороны включает "положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами". СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ На второй раунд переговоров в Стамбуле российская делегация приехала в прежнем составе. Российскую делегацию возглавляет Мединский, он же был главой российской группы на переговорах с Украиной в Стамбуле в 2022 году. Вместе с ним - замминистра обороны Александр Фомин, тоже участвовавший в переговорах в 2022 году. Также в состав российской группы включены начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Делегацию Украины в ходе первого раунда переговоров возглавлял министр обороны Рустем Умеров, который тоже участвовал в переговорах в 2022 году. Он же возглавит делегацию во время второго раунда 2 июня. Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле расширен с 12 до 14 человек, соответствующий указ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского. Согласно указу, в список делегации впервые вошли заместитель начальника генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной рады Юрий Ковбаса. В то же время из списка исчез Алексей Маловацкй, участвовавший в первом раунде переговоров в мае. В тот же день, 2 июня, в Стамбуле ожидается встреча представителей США и "евротройки". Как ранее сообщал спецпосланник президента США Кит Келлог, американская сторона обсудит тему Украины с советниками по нацбезопасности евротройки – Германии, Франции и Великобритании. В свою очередь, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что европейская сторона присутствовать на российско-украинских переговорах не будет. Перед началом первого раунда прямых переговоров СМИ также сообщали, что Украина настаивает на важности присутствия представителей США на переговорах. Однако Москва тогда отказалась от участия третьих стран, но тем не менее на переговорах присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан. ОЖИДАНИЯ В МИРЕ Турецкая сторона, которая предоставила площадку для переговоров России и Украины, ожидает, что очередные контакты "будут способствовать прекращению огня", об этом РИА Новости заявили в администрации президента Турции. Предстоящие переговоры прокомментировали и в США. В субботу официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не хотят затягивания переговоров России и Украины на месяцы и годы, считая, что каждый день имеет значение. А президент США Дональд Трамп отмечал в среду, за пять дней до предполагаемой даты переговоров РФ и Украины, что ситуация с мирным урегулированием прояснится в течение двух недель. Подготовка к очередному раунду переговоров велась на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США, а теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Зеленский после визита в Германию в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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