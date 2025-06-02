https://1prime.ru/20250602/starmer-858134660.html

"Полностью обезумел": в Британии в ужасе от планов Стармера по России

"Полностью обезумел": в Британии в ужасе от планов Стармера по России - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Полностью обезумел": в Британии в ужасе от планов Стармера по России

Бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера психом из-за его заявлений о возможной угрозе со... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T16:30+0300

2025-06-02T16:30+0300

2025-06-02T16:30+0300

политика

великобритания

кир стармер

россия

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера психом из-за его заявлений о возможной угрозе со стороны России."Стармер полностью обезумел. Россия не демонстрировала никаких, абсолютно никаких намерений атаковать Великобританию. Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих", — написал Мюррей в соцсети Х.Правительство Великобритании сегодня намерено опубликовать новый стратегический оборонный обзор, включающий в себя предложения по изменению политики национальной безопасности. Предыдущий документ был подготовлен в 2021 году, однако после начала конфликта на Украине он был пересмотрен.Ожидается, что обновленная стратегия затронет как внешнюю, так и внутреннюю безопасность, а также подход Лондона к украинскому конфликту и перспективы модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Также предполагается, что в документе будет закреплен ранее озвученный Стармером план по увеличению оборонных расходов до 2,5% от ВВП к 2027 году. При этом власти допускают возможность дальнейшего повышения этих расходов до 3%, хотя пока такие намерения не подкреплены конкретными обязательствами.Как ранее сообщала The Guardian, в новом обзоре Россия будет названа "непосредственной и насущной угрозой". Однако, несмотря на подобную риторику, в документе не будет формулировки о состоянии войны между Лондоном и Москвой — даже с учетом того, что в отчете будут подробно описаны риски, связанные с российской киберактивностью.

https://1prime.ru/20250602/nato-858111027.html

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великобритания, кир стармер, россия