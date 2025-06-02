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В Европе призвали остановить Стармера, провоцирующего третью мировую войну - 02.06.2025, ПРАЙМ
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В Европе призвали остановить Стармера, провоцирующего третью мировую войну
В Европе призвали остановить Стармера, провоцирующего третью мировую войну - 02.06.2025, ПРАЙМ
В Европе призвали остановить Стармера, провоцирующего третью мировую войну
Премьер Великобритании Кир Стармер вместе с лидерами Франции и Германии подталкивает мир к третьей мировой войне, заявил французских политик, лидер партии... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T19:11+0300
2025-06-02T19:11+0300
политика
кир стармер
флориан филиппо
мнение
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ПАРИЖ, 2 июн - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер вместе с лидерами Франции и Германии подталкивает мир к третьей мировой войне, заявил французских политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав его остановить. В понедельник Стармер заявил, что Великобритания направит 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок. Кроме того, министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил, что страна планирует построить до 12 атомных подводных лодок, которые начнут заменять существующие в конце следующего десятилетия. "Только что Стармер, обращаясь к России и "другим государствам, которые нападают на нас", заявил: "Мы готовы к войне!". Стармер, близкий друг двух других помешанных на войне - (президента Франции Эммануэля) Макрона и (канцлера Германии Фридриха) Мерца, - с которыми он недавно ехал на поезде в Киев, подталкивает к третьей мировой войне. Мы должны остановить их как можно скорее!" - написал Филиппо в соцсети Х. Правительство Великобритании в понедельник опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2.5% ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. По данным СМИ, авторы обзора советуют, чтобы Соединенное Королевство рассмотрело возможность расширения своего вклада в силы "ядерного сдерживания" НАТО в Европе. За день до публикации документа СМИ сообщили, что британские власти хотят приобрести американские истребители, способные использовать "тактическое ядерное оружие", в частности бомбы свободного падения. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, Стармер, а также премьер Польши Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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кир стармер, флориан филиппо, мнение
Политика, Кир Стармер, Флориан Филиппо, мнение
19:11 02.06.2025
 
В Европе призвали остановить Стармера, провоцирующего третью мировую войну

Во Франции призвали остановить Стармера, провоцирующего третью мировую войну

© Фото : No 10 Downing Street/Simon DawsonПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
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ПАРИЖ, 2 июн - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер вместе с лидерами Франции и Германии подталкивает мир к третьей мировой войне, заявил французских политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав его остановить.
В понедельник Стармер заявил, что Великобритания направит 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок. Кроме того, министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил, что страна планирует построить до 12 атомных подводных лодок, которые начнут заменять существующие в конце следующего десятилетия.
"Только что Стармер, обращаясь к России и "другим государствам, которые нападают на нас", заявил: "Мы готовы к войне!". Стармер, близкий друг двух других помешанных на войне - (президента Франции Эммануэля) Макрона и (канцлера Германии Фридриха) Мерца, - с которыми он недавно ехал на поезде в Киев, подталкивает к третьей мировой войне. Мы должны остановить их как можно скорее!" - написал Филиппо в соцсети Х.
Правительство Великобритании в понедельник опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2.5% ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. По данным СМИ, авторы обзора советуют, чтобы Соединенное Королевство рассмотрело возможность расширения своего вклада в силы "ядерного сдерживания" НАТО в Европе. За день до публикации документа СМИ сообщили, что британские власти хотят приобрести американские истребители, способные использовать "тактическое ядерное оружие", в частности бомбы свободного падения.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
"Полностью обезумел": в Британии в ужасе от планов Стармера по России
16:30
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, Стармер, а также премьер Польши Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих".
РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ПолитикаКир СтармерФлориан Филиппомнение
 
 
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