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Названы страны Европы по доступности электроэнергии

Названы страны Европы по доступности электроэнергии - 02.06.2025, ПРАЙМ

Названы страны Европы по доступности электроэнергии

Россия оказалась на шестом месте в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии, возглавляет его Исландия, а замыкает – Чехия, свидетельствует... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T00:22+0300

2025-06-02T00:22+0300

2025-06-02T00:22+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858105611.jpg?1748812941

МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Россия оказалась на шестом месте в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии, возглавляет его Исландия, а замыкает – Чехия, свидетельствует исследование РИА Новости. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ После энергетического кризиса 2022 года, когда цены на электроэнергию в Европе зашкаливали, в последующие два года ситуация стабилизировалась, но цены все равно остаются выше спокойных "допандемийных" лет. Так, цена на бирже European Energy Exchange (EEX) в германском секторе в среднем за 2024 год составила 79,5 евро за мегаватт-час, что на 16,5% меньше, чем в 2023 году, но вдвое выше, чем в 2019 году. Оптовые цены частично трансформируются на розничный рынок, однако в разных странах это происходит не одинаково, что обусловлено различной структурой генерации и различными методами тарификации. При этом очевидно, что доступность электричества определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. Для оценки доступности электроэнергии для жителей стран Европы эксперты РИА Новости составили рейтинг, в основе которого лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных стран. РОССИЯ НА 6-М МЕСТЕ Лидером по доступности электроэнергии для населения стала Исландия. Жители этого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести более 26 тысяч киловатт-часов. Тарифы на электроэнергию здесь относительно низкие, а зарплаты одни из самых высоких в Европе. В первую тройку по объему доступного электричества также входят Лихтенштейн и Люксембург, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 23,9 тысячи киловатт-часов и 20,7 тысячи киловатт-часов соответственно. Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии шестое место. На среднемесячную зарплату россияне могут позволить себе приобрести порядка 17,2 тысячи киловатт-часов. Последнее место в рейтинге занимает Чехия. Жители этой страны имеют возможность купить лишь 4,3 тысячи киловатт-часов электроэнергии в месяц. Помимо Чехии в числе стран с дорогой электроэнергией по отношению к зарплате находятся Молдавия, Латвия, Португалия и Румыния. Жители этих стран могут приобрести менее 5,7 тысячи киловатт-часов электроэнергии в месяц. РОСТ ЦЕН Для оценки стоимости электроэнергии для населения были проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. Самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане. В пересчете на российскую валюту киловатт-час здесь стоит 3,6 рубля. На втором месте по дешевизне электроэнергии находится Россия с ценой 4,5 рубля за киловатт-час. Третье место занимает Белоруссия, где стоимость электричества составила 7 рублей за киловатт-час. Далее идут в основном страны восточной Европы и Балканского полуострова, имеющие относительно низкие тарифы на электричество. Самая высокая стоимость электроэнергии для населения в рублевом эквиваленте в Германии – 36 рублей за киловатт-час. Дорогое электричество также в Ирландии, Дании, Великобритании, Бельгии и Чехии. В этих странах цена киловатт-часа превышает 30 рублей. Примерно в половине стран цены на электричество повысились, это произошло в 20 государствах из 37, участвующих в рейтинге. Наибольший рост тарифов для населения произошел в Португалии (плюс 14,2%), Исландии (плюс 13,9%) и в Финляндии (плюс 13,6%). Снизились цены в 17 государствах. Самое значительное падение произошло в Латвии (минус 17,8%), Лихтенштейне (минус 15,2%) и в Нидерландах (минус 14,3%). В России тарифы на электроэнергию выросли на 8,3%. По оценкам аналитиков РИА Новости, в 2025 году ситуация на европейском энергетическом рынке, скорее всего, останется стабильной, и цены еще больше приблизятся к среднему уровню. При этом в России с июля ожидается индексация тарифов для населения. Однако, учитывая продолжающийся рост заработной платы, можно предположить, что доступность электричества для россиян сохранится примерно на прежнем уровне. Отдельно аналитики отмечают, что доступный объем и стоимость электроэнергии, приведенная в рейтинге, является оценкой среднего уровня по стране для целей сравнения и может существенно отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от уровня зарплаты, места проживания, объемов потребления семьи, наличия электрических плит, используемых тарифах и прочего.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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