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"Самолет" сохранил лидерство по объему строящегося жилья в России

"Самолет" сохранил лидерство по объему строящегося жилья в России - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Самолет" сохранил лидерство по объему строящегося жилья в России

Девелоперская компания "Самолет" сохраняет первое место в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T10:26+0300

2025-06-02T10:26+0300

2025-06-02T10:26+0300

недвижимость

группа самолет

пик

ерз.рф

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет" сохраняет первое место в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 июня "Самолет" возводит более 5 миллионов квадратных метров в 64 жилых комплексах (252 многоквартирных дома и семь домов с апартаментами). Второе место продолжает занимать девелопер ПИК (более 4,5 миллиона квадратных метров). На третьем - "Точно" из Краснодарского края (почти 2,3 миллиона "квадратов"). В десятку крупнейших российских застройщиков жилья в стране по версии ЕРЗ также вошли компании ФСК, Dogma, ЛСР, "Брусника", краснодарская ССК, Setl Group и "Страна Девелопмент". В Москве, по данным портала, по объему текущего строительства жилья лидирует ПИК (более 2,4 миллиона квадратных метров). Второе место занимает "Самолет" (1,4 миллиона "квадратов"), третье - "А101" (почти 1,2 миллиона "квадратов"). Также в десятке крупнейших в Москве по версии ЕРЗ - MR Group, "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют" и "Эталон".

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недвижимость, группа самолет, пик, ерз.рф