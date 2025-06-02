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"Самолет" сохранил лидерство по объему строящегося жилья в России - 02.06.2025, ПРАЙМ
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"Самолет" сохранил лидерство по объему строящегося жилья в России
"Самолет" сохранил лидерство по объему строящегося жилья в России - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Самолет" сохранил лидерство по объему строящегося жилья в России
Девелоперская компания "Самолет" сохраняет первое место в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T10:26+0300
2025-06-02T10:26+0300
недвижимость
группа самолет
пик
ерз.рф
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет" сохраняет первое место в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 июня "Самолет" возводит более 5 миллионов квадратных метров в 64 жилых комплексах (252 многоквартирных дома и семь домов с апартаментами). Второе место продолжает занимать девелопер ПИК (более 4,5 миллиона квадратных метров). На третьем - "Точно" из Краснодарского края (почти 2,3 миллиона "квадратов"). В десятку крупнейших российских застройщиков жилья в стране по версии ЕРЗ также вошли компании ФСК, Dogma, ЛСР, "Брусника", краснодарская ССК, Setl Group и "Страна Девелопмент". В Москве, по данным портала, по объему текущего строительства жилья лидирует ПИК (более 2,4 миллиона квадратных метров). Второе место занимает "Самолет" (1,4 миллиона "квадратов"), третье - "А101" (почти 1,2 миллиона "квадратов"). Также в десятке крупнейших в Москве по версии ЕРЗ - MR Group, "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют" и "Эталон".
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недвижимость, группа самолет, пик, ерз.рф
Недвижимость, группа Самолет, ПИК, ЕРЗ.РФ
10:26 02.06.2025
 
"Самолет" сохранил лидерство по объему строящегося жилья в России

"ЕРЗ.РФ": компания "Самолет" сохранила первое место по объему текущего строительства жилья

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет" сохраняет первое место в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ".
По его данным, на 1 июня "Самолет" возводит более 5 миллионов квадратных метров в 64 жилых комплексах (252 многоквартирных дома и семь домов с апартаментами).
Второе место продолжает занимать девелопер ПИК (более 4,5 миллиона квадратных метров). На третьем - "Точно" из Краснодарского края (почти 2,3 миллиона "квадратов").
В десятку крупнейших российских застройщиков жилья в стране по версии ЕРЗ также вошли компании ФСК, Dogma, ЛСР, "Брусника", краснодарская ССК, Setl Group и "Страна Девелопмент".
В Москве, по данным портала, по объему текущего строительства жилья лидирует ПИК (более 2,4 миллиона квадратных метров). Второе место занимает "Самолет" (1,4 миллиона "квадратов"), третье - "А101" (почти 1,2 миллиона "квадратов").
Также в десятке крупнейших в Москве по версии ЕРЗ - MR Group, "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют" и "Эталон".
%Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
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Недвижимостьгруппа СамолетПИКЕРЗ.РФ
 
 
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