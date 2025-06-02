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Признанная иноагентом Татьяна Лазарева задолжала 43 тысячи рублей

Признанная иноагентом Татьяна Лазарева задолжала 43 тысячи рублей - 02.06.2025, ПРАЙМ

Признанная иноагентом Татьяна Лазарева задолжала 43 тысячи рублей

Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T06:29+0300

2025-06-02T06:29+0300

2025-06-02T06:29+0300

общество

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы. Телеведущая почти год не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении. Общий долг Лазаревой, включая исполнительский сбор, составляет 42 800 рублей. Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии. В августе 2023 года Лазарева в ходе интервью заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма". Она заочно арестована, находится в международном розыске.

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общество , рф