Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Признанная иноагентом Татьяна Лазарева задолжала 43 тысячи рублей - 02.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250602/tatjana-858107477.html
Признанная иноагентом Татьяна Лазарева задолжала 43 тысячи рублей
Признанная иноагентом Татьяна Лазарева задолжала 43 тысячи рублей - 02.06.2025, ПРАЙМ
Признанная иноагентом Татьяна Лазарева задолжала 43 тысячи рублей
Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T06:29+0300
2025-06-02T06:29+0300
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858107477.jpg?1748834988
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы. Телеведущая почти год не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении. Общий долг Лазаревой, включая исполнительский сбор, составляет 42 800 рублей. Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии. В августе 2023 года Лазарева в ходе интервью заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма". Она заочно арестована, находится в международном розыске.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф
Общество , РФ
06:29 02.06.2025
 
Признанная иноагентом Татьяна Лазарева задолжала 43 тысячи рублей

Телеведущая Татьяна Лазарева задолжала государству почти 43 тысячи рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы.
Телеведущая почти год не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении. Общий долг Лазаревой, включая исполнительский сбор, составляет 42 800 рублей.
Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии.
В августе 2023 года Лазарева в ходе интервью заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма". Она заочно арестована, находится в международном розыске.
 
ОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала