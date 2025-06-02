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Трамп высказался о сотрудничестве с Баку в вопросах энергобезопасности
Трамп высказался о сотрудничестве с Баку в вопросах энергобезопасности - 02.06.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о сотрудничестве с Баку в вопросах энергобезопасности
США рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Баку в вопросах энергетической безопасности, говорится в обращении американского президента Дональда Трампа к... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T23:31+0300
2025-06-02T23:31+0300
2025-06-02T23:31+0300
энергетика
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сотрудничество
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БАКУ, 2 июн – ПРАЙМ. США рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Баку в вопросах энергетической безопасности, говорится в обращении американского президента Дональда Трампа к участникам "Бакинской энергетической недели", которое было опубликовано на сайте президента Азербайджана. Обращение Трампа зачитал главный советник госдепа США Уайатт Толки (Wyatt Toehlke). "За последние 30 лет наши две страны добились чрезвычайно продуктивного партнерства в углеводородном секторе. Мы разделяем мнение о том, что природный газ будет играть важную роль в удовлетворении растущего мирового спроса на энергию в ближайшие десятилетия, и поддерживаем право каждой страны использовать свои ресурсы для собственного процветания. США ценят партнерство с Азербайджаном и региональную энергетическую стабильность, которая делает это возможным. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества в этой важной сфере", - говорится в обращении. По словам Трампа, вместе Азербайджан и США смогут добиться "большей энергетической независимости, устойчивого развития и экономического роста в будущем". ХХХ юбилейная Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) стартовала в понедельник в столице Азербайджана. Baku Energy Week объединяет три значимых мероприятия: ХХХ юбилейную международную выставку "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas), XIII Каспийскую международную выставку "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power) и ХХХ юбилейный Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum).
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дональд трамп, сша, сотрудничество, энергобезопасность
Энергетика, Дональд Трамп, США, сотрудничество, энергобезопасность
Трамп высказался о сотрудничестве с Баку в вопросах энергобезопасности
Трамп: Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Баку в сфере энергобезопасности
БАКУ, 2 июн – ПРАЙМ. США рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Баку в вопросах энергетической безопасности, говорится в обращении американского президента Дональда Трампа к участникам "Бакинской энергетической недели", которое было опубликовано на сайте президента Азербайджана.
Обращение Трампа зачитал главный советник госдепа США Уайатт Толки (Wyatt Toehlke).
"За последние 30 лет наши две страны добились чрезвычайно продуктивного партнерства в углеводородном секторе. Мы разделяем мнение о том, что природный газ будет играть важную роль в удовлетворении растущего мирового спроса на энергию в ближайшие десятилетия, и поддерживаем право каждой страны использовать свои ресурсы для собственного процветания. США ценят партнерство с Азербайджаном и региональную энергетическую стабильность, которая делает это возможным. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества в этой важной сфере", - говорится в обращении.
По словам Трампа, вместе Азербайджан и США смогут добиться "большей энергетической независимости, устойчивого развития и экономического роста в будущем".
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ХХХ юбилейная Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) стартовала в понедельник в столице Азербайджана. Baku Energy Week объединяет три значимых мероприятия: ХХХ юбилейную международную выставку "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas), XIII Каспийскую международную выставку "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power) и ХХХ юбилейный Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum).