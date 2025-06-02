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Неделя для формирования тренда - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Неделя для формирования тренда
Неделя для формирования тренда - 02.06.2025, ПРАЙМ
Неделя для формирования тренда
В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов на российском рынке будут две главные темы — геополитика и ключевая ставка ЦБ. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T12:20+0300
2025-06-02T12:20+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858125880.jpg?1748856025
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов на российском рынке будут две главные темы — геополитика и ключевая ставка ЦБ.Тревожный новостной фон выходных несколько омрачил ожидания от сегодняшнего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2800 п., но темпы потерь сокращаются. Рынок все же сохраняет надежды на подвижки в мирном урегулировании. По факту заявлений сторон волатильность может увеличиться.Нет на рынке полной определенности и по ключевой ставке. Как отмечали в самом Центробанке, в этот раз у регулятора больше возможных сценариев движения ставки и жесткости сигнала, чем на предыдущем заседании. В среду Росстат опубликует данные по недельным темпам инфляции, и эта информация может стать важной подсказкой для ЦБ. Мы склоняемся к тому, что ключевая ставка может быть снижена в пятницу на 100 б.п., до 20%.Новости с переговорного трека и предстоящее решение ЦБ могут в значительной мере определить тренд на июнь. Также влияние на динамику широкого рынка способны оказать движения цен на нефть и другие сырьевые активы, вектор курса рубля. В нефтяных котировках пока без существенных изменений — Brent зажата в пределах $60-65. Рубль же остается относительно крепким, хотя сезонный рост импорта и возможное начало цикла снижения ключевой ставки вскоре начнут расшатывать позиции нацвалюты. Доллар на этой неделе ждем ближе к 81, юань — выше 11.Колебания индекса Мосбиржи могут быть довольно широкими, учитывая насыщенность информационного фона. Снизу выделяется область 2700 п., верхней границей при благоприятном раскладе могут выступить круглые 3000 п.Другие важные события этой недели: завтра акции ЛУКОЙЛа пройдут через дивидендный гэп и Мосбиржа опубликует данные о майских торговых оборотах. В четверг ЕЦБ проведет заседание, а в пятницу Минтруда США опубликует отчет за прошлый месяц.
ПРАЙМ
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2025
Александр Бахтин,
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Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
12:20 02.06.2025
 
Неделя для формирования тренда

Инвестстратег Бахтин: новости с переговоров и решение ЦБ могут определить тренд на июнь

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Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов на российском рынке будут две главные темы — геополитика и ключевая ставка ЦБ.
Тревожный новостной фон выходных несколько омрачил ожидания от сегодняшнего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2800 п., но темпы потерь сокращаются. Рынок все же сохраняет надежды на подвижки в мирном урегулировании. По факту заявлений сторон волатильность может увеличиться.
Нет на рынке полной определенности и по ключевой ставке. Как отмечали в самом Центробанке, в этот раз у регулятора больше возможных сценариев движения ставки и жесткости сигнала, чем на предыдущем заседании. В среду Росстат опубликует данные по недельным темпам инфляции, и эта информация может стать важной подсказкой для ЦБ. Мы склоняемся к тому, что ключевая ставка может быть снижена в пятницу на 100 б.п., до 20%.
Новости с переговорного трека и предстоящее решение ЦБ могут в значительной мере определить тренд на июнь. Также влияние на динамику широкого рынка способны оказать движения цен на нефть и другие сырьевые активы, вектор курса рубля. В нефтяных котировках пока без существенных изменений — Brent зажата в пределах $60-65. Рубль же остается относительно крепким, хотя сезонный рост импорта и возможное начало цикла снижения ключевой ставки вскоре начнут расшатывать позиции нацвалюты. Доллар на этой неделе ждем ближе к 81, юань — выше 11.
Колебания индекса Мосбиржи могут быть довольно широкими, учитывая насыщенность информационного фона. Снизу выделяется область 2700 п., верхней границей при благоприятном раскладе могут выступить круглые 3000 п.
Другие важные события этой недели: завтра акции ЛУКОЙЛа пройдут через дивидендный гэп и Мосбиржа опубликует данные о майских торговых оборотах. В четверг ЕЦБ проведет заседание, а в пятницу Минтруда США опубликует отчет за прошлый месяц.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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