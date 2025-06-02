Неделя для формирования тренда

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов на российском рынке будут две главные темы — геополитика и ключевая ставка ЦБ.Тревожный новостной фон выходных несколько омрачил ожидания от сегодняшнего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2800 п., но темпы потерь сокращаются. Рынок все же сохраняет надежды на подвижки в мирном урегулировании. По факту заявлений сторон волатильность может увеличиться.Нет на рынке полной определенности и по ключевой ставке. Как отмечали в самом Центробанке, в этот раз у регулятора больше возможных сценариев движения ставки и жесткости сигнала, чем на предыдущем заседании. В среду Росстат опубликует данные по недельным темпам инфляции, и эта информация может стать важной подсказкой для ЦБ. Мы склоняемся к тому, что ключевая ставка может быть снижена в пятницу на 100 б.п., до 20%.Новости с переговорного трека и предстоящее решение ЦБ могут в значительной мере определить тренд на июнь. Также влияние на динамику широкого рынка способны оказать движения цен на нефть и другие сырьевые активы, вектор курса рубля. В нефтяных котировках пока без существенных изменений — Brent зажата в пределах $60-65. Рубль же остается относительно крепким, хотя сезонный рост импорта и возможное начало цикла снижения ключевой ставки вскоре начнут расшатывать позиции нацвалюты. Доллар на этой неделе ждем ближе к 81, юань — выше 11.Колебания индекса Мосбиржи могут быть довольно широкими, учитывая насыщенность информационного фона. Снизу выделяется область 2700 п., верхней границей при благоприятном раскладе могут выступить круглые 3000 п.Другие важные события этой недели: завтра акции ЛУКОЙЛа пройдут через дивидендный гэп и Мосбиржа опубликует данные о майских торговых оборотах. В четверг ЕЦБ проведет заседание, а в пятницу Минтруда США опубликует отчет за прошлый месяц.
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов на российском рынке будут две главные темы — геополитика и ключевая ставка ЦБ.
Тревожный новостной фон выходных несколько омрачил ожидания от сегодняшнего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2800 п., но темпы потерь сокращаются. Рынок все же сохраняет надежды на подвижки в мирном урегулировании. По факту заявлений сторон волатильность может увеличиться.
Нет на рынке полной определенности и по ключевой ставке. Как отмечали в самом Центробанке, в этот раз у регулятора больше возможных сценариев движения ставки и жесткости сигнала, чем на предыдущем заседании. В среду Росстат опубликует данные по недельным темпам инфляции, и эта информация может стать важной подсказкой для ЦБ. Мы склоняемся к тому, что ключевая ставка может быть снижена в пятницу на 100 б.п., до 20%.
Новости с переговорного трека и предстоящее решение ЦБ могут в значительной мере определить тренд на июнь. Также влияние на динамику широкого рынка способны оказать движения цен на нефть и другие сырьевые активы, вектор курса рубля. В нефтяных котировках пока без существенных изменений — Brent зажата в пределах $60-65. Рубль же остается относительно крепким, хотя сезонный рост импорта и возможное начало цикла снижения ключевой ставки вскоре начнут расшатывать позиции нацвалюты. Доллар на этой неделе ждем ближе к 81, юань — выше 11.
Колебания индекса Мосбиржи могут быть довольно широкими, учитывая насыщенность информационного фона. Снизу выделяется область 2700 п., верхней границей при благоприятном раскладе могут выступить круглые 3000 п.
Другие важные события этой недели: завтра акции ЛУКОЙЛа пройдут через дивидендный гэп и Мосбиржа опубликует данные о майских торговых оборотах. В четверг ЕЦБ проведет заседание, а в пятницу Минтруда США опубликует отчет за прошлый месяц.
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