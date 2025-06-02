https://1prime.ru/20250602/turtsiya-858127992.html

В Турции оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

В Турции оценили вероятность встречи Путина и Зеленского - 02.06.2025, ПРАЙМ

В Турции оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Украины в Стамбуле в итоге приведут к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но о... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T13:37+0300

2025-06-02T13:37+0300

2025-06-02T13:37+0300

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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Украины в Стамбуле в итоге приведут к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но о такой встрече еще рано говорить, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан. "Рассчитываем, что в итоге приведет к этой встрече (Путина и Зеленского - ред.). Но пока рано об этом говорить", - сказал представитель администрации турецкого лидера. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского возможна, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан ранее допустил возможность принятия саммита с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле выразил надежду на встречу лидеров, сообщила канцелярия главы турецкого государства.

https://1prime.ru/20250602/medinskiy-858125548.html

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россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, реджеп тайип эрдоган