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В Турции оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
В Турции оценили вероятность встречи Путина и Зеленского - 02.06.2025, ПРАЙМ
В Турции оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
Турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Украины в Стамбуле в итоге приведут к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но о... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T13:37+0300
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Украины в Стамбуле в итоге приведут к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но о такой встрече еще рано говорить, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан. "Рассчитываем, что в итоге приведет к этой встрече (Путина и Зеленского - ред.). Но пока рано об этом говорить", - сказал представитель администрации турецкого лидера. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского возможна, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан ранее допустил возможность принятия саммита с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле выразил надежду на встречу лидеров, сообщила канцелярия главы турецкого государства.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
Власти Турции надеются, что переговоры в Стамбуле приведут к встрече Путина и Зеленского
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Украины в Стамбуле в итоге приведут к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но о такой встрече еще рано говорить, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Рассчитываем, что в итоге приведет к этой встрече (Путина и Зеленского - ред.). Но пока рано об этом говорить", - сказал представитель администрации турецкого лидера.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского возможна, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан ранее допустил возможность принятия саммита с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле выразил надежду на встречу лидеров, сообщила канцелярия главы турецкого государства.
У Мединского состоятся "некие контакты" в Стамбуле, сообщил источник