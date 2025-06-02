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В ОПЕК рассказали о доле углеводородов в энергобалансе мира с 1980-х годов

В ОПЕК рассказали о доле углеводородов в энергобалансе мира с 1980-х годов - 02.06.2025, ПРАЙМ

В ОПЕК рассказали о доле углеводородов в энергобалансе мира с 1980-х годов

Углеводороды сегодня составляют 80% мирового энергетического баланса, как и в 1980-х годах, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на открытии... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T23:45+0300

2025-06-02T23:45+0300

2025-06-02T23:46+0300

экономика

опек

углеводороды

энергобаланс

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БАКУ, 2 июн - ПРАЙМ. Углеводороды сегодня составляют 80% мирового энергетического баланса, как и в 1980-х годах, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на открытии Бакинской энергетической недели. "ОПЕК приветствует стратегический подход Бакинской энергетической недели, нацеленный на решение ключевых вопросов глобальной энергетической повестки... Мир не может обойтись без углеводородов, и это наглядно демонстрируется ежегодным ростом потребления нефти. В прошлом году мировое потребление газа, угля, нефти и возобновляемых источников энергии достигло рекордных уровней… Сегодня углеводороды составляют 80% мирового энергетического баланса, как и в 1980-х годах. Нефть и нефтепродукты обеспечивают энергией множество отраслей, и это имеет решающее значение для экономического роста", - сказал генсек ОПЕК. ХХХ юбилейная Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) стартовала в понедельник в столице Азербайджана. Baku Energy Week объединяет три значимых мероприятия: ХХХ юбилейную международную выставку "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas), XIII Каспийскую международную выставку "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power) и ХХХ юбилейный Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum).

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опек, углеводороды, энергобаланс