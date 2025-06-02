https://1prime.ru/20250602/ukraina-858117726.html

Украинская делегация прибыла в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул - 02.06.2025, ПРАЙМ

Украинская делегация прибыла в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня, сообщает украинское издание "Общественное... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T09:32+0300

2025-06-02T09:32+0300

2025-06-02T09:52+0300

политика

россия

стамбул

украина

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858120712_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_bddb600a50eaab316aa406e07e9d2753.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого. "Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня, сообщил журналистам спикер МИД Тихий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Накануне в Стамбул для нового раунда переговоров с Украиной прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский во главе российской делегации. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://1prime.ru/20250602/rossija-858106318.html

стамбул

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, стамбул, украина, переговоры