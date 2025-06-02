https://1prime.ru/20250602/ukraina-858117726.html
Украинская делегация прибыла в Стамбул
Украинская делегация прибыла в Стамбул - 02.06.2025, ПРАЙМ
Украинская делегация прибыла в Стамбул
Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня, сообщает украинское издание "Общественное... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T09:32+0300
2025-06-02T09:32+0300
2025-06-02T09:52+0300
политика
россия
стамбул
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858120712_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_bddb600a50eaab316aa406e07e9d2753.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого. "Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня, сообщил журналистам спикер МИД Тихий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Накануне в Стамбул для нового раунда переговоров с Украиной прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский во главе российской делегации. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://1prime.ru/20250602/rossija-858106318.html
стамбул
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858120712_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d269e09c6a32dbe231bdfe4029ff9a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, Стамбул, УКРАИНА, переговоры
Украинская делегация прибыла в Стамбул
Встреча делегаций России и Украины пройдет во второй половине дня, пишут украинские СМИ
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого.
"Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня, сообщил журналистам спикер МИД Тихий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Накануне в Стамбул для нового раунда переговоров с Украиной прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский во главе российской делегации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию.
Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании, сообщили СМИ